‘Mạnh tay’ ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, hiện cả nước có 307 ổ dịch tại 29 tỉnh, thành chưa qua 21 ngày, gồm: Quảng Bình, Ninh Bình, Cao Bằng, Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa…

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, từ đầu tháng 9 đến nay, dịch tả lợn châu Phi tái phát tại địa bàn. Ban đầu, các ổ dịch tái xuất hiện ở một hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, rồi lan ra 37 xã của 12 huyện.

Chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học giúp phòng tránh dịch tả lợn châu Phi

Sau nhiều nỗ lực khống chế dịch, đến ngày 22.12, tại Nghệ An còn 10 ổ dịch tại 6 huyện. Nguyên nhân khiến dịch tái phát, theo ông Đặng Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, do nhiều hộ chăn nuôi không tuân thủ quy định phòng dịch, chọn con giống không sạch bệnh khi tái đàn.