Mẹ cũng là nhà khoa học

Băn khoăn của các mẹ khi nuôi con



Trong quá trình nuôi dạy con, các bà mẹ thường hay gặp nhiều câu hỏi như: “Sao nhìn bé nhỏ con thế, không bụ bẫm như con người khác?” Hay “một tuổi rồi mà chưa biết nói à?”, “Sao không bổ sung thêm vitamin cho con khỏe, tránh bệnh vặt?”, “Sao con mình không thông minh như con người ta?”... Thực tế, các bà mẹ vẫn có thói quen cung cấp cho con những thực phẩm mà mẹ cho là tốt hoặc được người xung quanh khuyến nghị chứ chưa quan sát để hiểu cơ thể trẻ cần gì hay cách thức bổ sung dinh dưỡng phù hợp để cơ thể trẻ hấp thu một cách tốt nhất.

Chuyên gia dinh dưỡng Anh Nguyễn cho rằng: “Mỗi đứa trẻ có thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Một người mẹ nuôi con khoa học cần lắng nghe cơ thể con để hiểu và cung cấp đủ chất dinh dưỡng phù hợp, tránh tạo áp lực lên hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ”. Giải đáp thắc mắc của nhiều mẹ về lý do vì sao con không chịu ăn, chuyên gia Anh Nguyễn khuyến cáo: “Hãy tôn trọng nhu cầu ăn uống của trẻ. Đừng biến bữa ăn của trẻ thành nỗi ám ảnh cho cả mẹ và con. Để trẻ ăn ngon miệng và hấp thụ tốt hơn, các mẹ hãy lưu ý các yếu tố hỗ trợ hệ tiêu hóa, đặc biệt là lợi khuẩn Bifidobacteria (Bifidus). Đây là một trong những lợi khuẩn mang nhiều lợi ích hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, giúp tăng cường chức năng miễn dịch. Những sản phẩm dinh dưỡng công thức cung cấp Probiotics Bifidus BL có thể giúp trẻ củng cố hệ vi sinh đường ruột rất hiệu quả, từ đó giúp trẻ tăng cường sức đề kháng”. Trong khi đó, giải đáp băn khoăn về nhận định trẻ kém thông minh hơn các bạn, chuyên gia Anh Nguyễn giải thích: “Mỗi đứa trẻ có giai đoạn phát triển trí não và tiềm năng tự nhiên khác nhau. Thay vì so sánh, mẹ nên tập trung nhiều hơn vào các yếu tố quan trọng giúp phát huy tối đa tiềm năng tự nhiên của con như tăng cường các tương tác tích cực với trẻ và bổ sung dinh dưỡng phù hợp. Chất đạm là nền tảng của mọi sự sống nên nguồn đạm chất lượng và đa dạng sẽ cung cấp những axit amin thiết yếu quan trọng cho các hoạt động tư duy và nhận thức của não bộ”.

Cha mẹ nên lựa chọn đa dạng các nguồn thực phẩm để gia tăng dinh dưỡng phong phú cho con

Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt với những khả năng phát triển riêng, làm sao để phát hiện ra tiềm năng của con, từ đó có cách nuôi dạy con phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho con phát triển là điều mà nhiều bà mẹ băn khoăn. Sự kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý theo thể trạng và dạy dỗ theo cá tính của từng đứa trẻ sẽ giúp trẻ phát triển tối đa về cả thể chất lẫn tinh thần và là một trong những phương châm “Làm mẹ khoa học”. Bằng phương pháp này, các bố mẹ sẽ giúp trẻ phát triển một cách khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc, góp phần giúp bố mẹ giảm thiểu các gánh nặng và áp lực không đáng có từ việc nuôi con.

Gỡ rối chuyện “làm mẹ khoa học”

Thật sự để làm một “bà mẹ khoa học” không phải là vấn đề quá nan giải. Lời khuyên từ chuyên gia là hãy tin vào con, hãy hiểu và cảm nhận nhu cầu của con. Trong thực tế, có hơn 60% các cha mẹ đến gặp các bác sĩ dinh dưỡng đều quan tâm về chỉ số từ biểu đồ tăng trưởng của WHO. Vấn đề lớn nhất của các bậc cha mẹ là “nỗi lo con số”. Nhiều cha mẹ nhìn những con số như là “ông chủ” của mình, tìm đủ mọi cách để bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để nâng con số lên cao, mà phần lớn lại ít quan sát để hiểu cơ thể trẻ cần gì hay cách thức bổ sung dinh dưỡng cho con như thế nào là phù hợp để cơ thể trẻ tiếp thu một cách tốt nhất. Hệ quả của vấn đề này là trẻ có thể cũng bị ám ảnh về thức ăn dẫn đến biếng ăn hoặc thừa cân béo phì vì… cha mẹ.

“Làm mẹ khoa học”, mẹ nên quan sát và hiểu con để cung cấp dưỡng chất đúng và đủ, giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng tự nhiên.

Vậy cha mẹ nên làm thế nào cho đúng? Làm cha mẹ ai cũng mong muốn con mình khỏe mạnh và lớn khôn. Nhưng không có nghĩa mình chịu làm nô lệ của những con số. Hãy giải phóng cho bản thân mình bằng cách giải quyết khoa học. Nhiệm vụ của bạn là giúp con lựa chọn đa dạng các nguồn thực phẩm để gia tăng dinh dưỡng phong phú cho con, chế biến hợp vệ sinh để giảm các vấn đề lây nhiễm chéo lên thực phẩm, tạo không khí ăn uống tương tác và khám phá cho các con. Hãy làm tốt nhiệm vụ của mẹ, còn các con sẽ biết cách làm tốt nhiệm vụ của các con. Khi các yếu tố trên được quan tâm đúng, thì trẻ sẽ tương tác và ăn tốt. Bên cạnh phương pháp định tính để theo dõi xu hướng tăng trưởng của trẻ, bạn có thể quan sát các biểu hiện tương tác, vận động và nhận thức của trẻ. Nếu có bất cứ vấn đề nào chưa rõ, mẹ nên gặp chuyên gia dinh dưỡng để được cho lời khuyên can thiệp đúng.