Mẹo ăn uống lành mạnh vào ban đêm

Chuyên gia dinh dưỡng Eleana Kaidanian, đang làm việc tại bang New York (Mỹ), cho hay có nhiều nguyên nhân khách quan khiến một người cảm thấy đói vào buổi tối muộn, chẳng hạn do đặc trưng công việc (làm đêm), bệnh mất ngủ hoặc đơn giản là trước đó họ ăn chưa no.