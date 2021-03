Mệt mỏi sau khi tiêm vắc xin, cần ăn gì để mau khỏe?

Nếu xuất hiện các biệu hiện mệt mỏi, sốt nhẹ sau khi tiêm vắc xin thì điều cần thiết là phải làm dịu các phản ứng viêm này. Phần lớn hệ miễn dịch của cơ thể liên quan chặt chẽ với vi khuẩn đường ruột, theo Eat This, Not That!