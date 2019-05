Mi mắt co giật cảnh báo điều gì đến sức khỏe của bạn?

Dù mọi người thường gọi là giật mắt nhưng thực tế đó là co giật mi mắt . Co giật mi mắt xảy ra rất phổ biến và trong phần lớn trường hợp là vô hại, theo Reader’s Digest.

Co giật mi mắt có thể xuất hiện chỉ trong chớp nhoáng hoặc kèo dài. Nguyên nhân gây co giật là do các tế bào thần kinh kích thích cơ mi mắt.

Căng thẳng, uống quá nhiều cà phê gây dư thừa caffeine, mất nước, mệt mỏi, dị ứng hay uống nhiều rượu bia đều có thể gây co giật mi mắt, các chuyên gia giải thích.

Ngoài ra, những vấn đề về mắt như mỏi mắt, khô mắt cũng làm mi mắt co giật. Biểu hiện này cũng có thể là dấu hiệu của rối loạn não hoặc thần kinh. Tuy nhiên, đây là trường hợp hiếm gặp, theo Reader’s Digest.

Khi co giật mắt kèm theo một số dấu hiệu như co giật xảy ra thường xuyên và kéo dài từ 1 đến 3 tuần, co giật cũng xảy ra ở những bộ phận khác như mặt, mắt bị đỏ, sưng hoặc tiết dịch thì phải đến khám bác sĩ ngay.

Để giảm co giật mi mắt, bác sĩ thường phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Nhưng trong phần lớn trường hợp, co giật mi mắt không nguy hiểm và có thể kiểm soát bằng cách ngủ nhiều hơn, giảm lượng tiêu thụ caffeine, uống nhiều nước để tránh khô mắt và giảm căng thẳng, theo Reader’s Digest.