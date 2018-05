Mổ cấp cứu lấy khối u xơ thần kinh nặng 6,3 kg đã bục vỡ

Bà L.T.A (52 tuổi, trú tại xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) được đưa vào bệnh viện với khối u “khủng” ở ngực đã bục vỡ phải phẫu thuật cấp cứu. Bà Ái cho biết, trong khoảng 5 năm trở lại đây, khối u lớn dần gây đau đớn và bất tiện trong cuộc sống, nhưng bà không có điều kiện chữa trị. Cách đây gần 1 tháng, khối u vỡ bà Ái mới được đưa vào bệnh viện xử lý.

Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh (Khoa Ngoại bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành khám lâm sàng và giải phẫu bệnh, xác định đây là khối u xơ thần kinh tiên lượng lớn và phức tạp, rất khó xử lý. Bên cạnh đó, thể trạng bệnh nhân suy kiệt nên chỉ có thể phẫu thuật và cầm máu chờ bệnh nhân nâng cao thể trạng mới có thể tiến hành bóc tách.

“Bệnh nhân bị u xơ thần kinh với 2 khối u khổng lồ ở vùng ngực phải và lưng phải. Phẫu thuật bóc tách rất khó khăn với nguy cơ biến chứng cao. U càng lớn thì lưu lượng tuần hoàn máu và dịch càng lớn, đặc biệt là u xơ thần dọc thần kinh, với hệ thống tăng sinh mạch máu rất nhiều, xử lý càng phức tạp và nguy hiểm. Chưa kể, u nằm ngay ngực không loại trừ nó ăn sâu vào thành ngực và ảnh hưởng đến phổi, gây xuất huyết ồ ạt khi phẫu thuật”, bác sĩ Khánh cho biết.

Sau một thời gian điều trị tích cực, cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân, ê kíp bác sĩ khoa Ngoại bỏng - Tạo hình đã tiến hành phẫu thuật bóc tách thành công một khối u xơ thần kinh ở vùng ngực, với cân nặng 6,3 kg. Sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định. Dự kiến, sau 3 tháng, thể trạng bệnh nhân cải thiện và đáp ứng điều trị sẽ tiến hành bóc tách khối u thứ hai, với độ “khủng” tương tự ở vùng lưng.

Bác sĩ Khánh cũng cho biết thêm, đối với u xơ thần kinh, do rối loạn gien di truyền như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ lan khắp cơ thể. Ngay cả y khoa tiên tiến vẫn không có giải pháp can thiệp triệt để, chỉ có thể can thiệp ngoại khoa khi u nhiễm trùng, vỡ, phát triển lớn và chèn ép hệ thống thần kinh…

Được biết, bà Ái thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, bản thân một mình lao động nuôi con gái đang học đại học, nên hoàn cảnh cả hai mẹ con hiện rất khó khăn, túng thiếu. "Khi bản thân phải nằm bệnh viện và điều trị trong thời gian dài, gia cảnh của hai mẹ con đã khó khăn càng thêm khó khăn", bà Ái lo lắng chia sẻ.

Bác sĩ Khánh cho biết, bên cạnh việc nỗ lực điều trị cho bệnh nhân, bệnh viện cũng vận động các mạnh thường quân của bệnh viện về hoàn cảnh của bà Ái, để bà được hỗ trợ trực tiếp và vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này...