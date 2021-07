Mổ khối u trong hàm chàng trai trẻ, lấy 82 chiếc răng

Anh Nitish Kumar, 17 tuổi, được chẩn đoán mắc u răng phức hợp 5 năm. U răng phức hợp là loại khối u phát triển từ răng. Do đó, khối u này có thành phần là men răng , ngà răng, thậm chí là cả tủy và xương răng, theo Times Now News.

Hai khối u phát triển lớn ở 2 bên quai hàm của anh Kumar. Anh đã đến khám tại Viện Khoa học Y tế Indira Gandhi ở bang Bihar (Ấn Độ).

Lúc đó, bệnh tình của anh Kumar đã khá nặng. Hai khối u ở 2 bên hàm phát triển lớn khiến khuôn mặt anh bị biến dạng. Ảnh chụp X-quang cho thấy số lượng lớn răng phát triển trong 2 khối u này.

Các bác sĩ đã mất 3 giờ để phẫu thuật lấy từng chiếc răng trong khối u ra ngoài. Tổng số lượng răng dư thừa này lên đến 82 chiếc. Đây là số răng đáng kinh ngạc vì người trưởng thành trung bình chỉ có 32 chiếc răng.

Bệnh viện cho biết sau 5 năm mắc bệnh, tình trạng bệnh của anh Kumar ngày càng nặng do không được điều trị đúng cách. May mắn là ca phẫu thuật phức tạp ấy đã thực hiện thành công, theo Times Now News.

Hiện tại, anh Kumar có thể cử động hàm bình thường. Truyền thông địa phương không tiết lộ là tình trạng u răng của anh có thể bị tái phát hay không.