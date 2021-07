Một bí quyết tuyệt vời để ‘trẻ mãi lâu già’

1. Giảm lượng đường hấp thụ

Nếu bạn muốn trẻ lâu, hãy cắt giảm lượng đường nạp vào cơ thể, cụ thể là đồ uống có đường và thực phẩm chế biến có thêm đường.

Học viện Da liễu Mỹ cho biết: “Các phát hiện từ các nghiên cứu cho thấy rằng một chế độ ăn uống chứa nhiều đường hoặc các loại carbohydrate tinh chế khác có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa”, theo Eat This, Not That!

2. Ít đường hơn = ít nếp nhăn hơn

Bạn biết rằng đường là kẻ thù không đội trời chung của vòng eo, nhưng nó cũng là kẻ thù nghiêm trọng của làn da tươi trẻ.

Khi chúng ta tiêu thụ quá nhiều đường, nó sẽ phản ứng với protein trong cơ thể, một quá trình gọi là glycation. Lượng đường dư thừa sẽ liên kết với collagen và elastin, hai hợp chất có trong da giúp da luôn căng mọng và trẻ trung.

Điều này tạo ra "sản phẩm cuối glycation tiên tiến", hay còn gọi là AGEs, làm hỏng collagen và elastin và thực sự ngăn cơ thể sửa chữa chúng! Kết quả thực tế là: Da xỉn màu, chảy xệ và nếp nhăn.

3. Đường khiến telomere ngắn hơn, nhiều nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng

Một nghiên cứu tại Đại học California - San Francisco (Mỹ) đã phát hiện ra rằng những người tiêu thụ nhiều đồ uống có đường hơn, chẳng hạn như soda, có telomere ngắn hơn, một phần của tế bào chứa DNA của chúng ta.

Telomere bắt đầu dài ra và ngắn dần khi chúng già đi. Khi chúng quá ngắn, chúng sẽ chết.

Các tác giả của nghiên cứu viết: “Thường xuyên tiêu thụ nước ngọt có đường có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh chuyển hóa thông qua quá trình lão hóa tế bào nhanh chóng”.

Không chỉ rút ngắn quá trình lão hóa theo nghĩa đen, những người có telomere ngắn hơn có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng bao gồm bệnh tim và ung thư.

4. Đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Cắt giảm đồ uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn có nhiều đường bổ sung là một ý kiến hay.

Bỏ qua đồ ngọt và thay thế thực phẩm toàn phần có thể giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý và giữ cho cơ thể trẻ trung bằng cách giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh tim, tiểu đường và sa sút trí tuệ, theo Eat This, Not That!

5. Nếu thèm ngọt, hãy dùng các loại quả mọng

Các loại quả mọng Shuttertock

Hãy lưu ý đến lượng đường được thêm vào trong các sản phẩm bạn mua bằng cách kiểm tra nhãn thông tin dinh dưỡng. (Lượng đường gây nhức mắt có thể ẩn náu ở những nơi không mong muốn, ngay cả bánh mì lúa mì hoặc nước sốt mì ống đóng chai).

Và nếu bạn thèm thứ gì đó ngọt ngào, hãy thử các loại quả mọng. Chúng chứa các chất hóa học tự nhiên, chất chống ô xy hóa và chất chống viêm có lợi cho toàn bộ cơ thể, đặc biệt là giữ cho não trẻ.

Tiến sĩ Mỹ Sanjay Gupta, bác sĩ giải phẫu thần kinh, phóng viên y khoa của CNN và là tác giả của cuốn sách Keep, cho biết: “Quả mọng, xét về những gì chúng có thể làm cho não và một số hóa chất nhất định mà chúng tiết ra, là một trong những thực phẩm tốt nhất của bạn, theo Eat This, Not That!

Và khi nói đến việc giữ cho cơ thể của bạn trẻ trung khỏe mạnh và giảm các dấu hiệu lão hóa, khoa học đã phát hiện ra rằng có một thói quen đơn giản rất tuyệt vời. Nó không có gì mang nhãn " chống lão hóa " và thậm chí là được nhiều người biết đến.