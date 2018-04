Một điều dưỡng tự cứu sống mình khi bị nhồi máu cơ tim nặng

Theo Live Science, ông buộc phải xoay xở một mình. Đầu tiên, ông đo điện tim và gửi kết quả đến một bác sĩ cấp cứu. Kết quả cho thấy ông đã tắc nghẽn nhĩ thất và nhánh phải hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều vị trí khác trong tim cũng bị nghẽn, dẫn đến chức năng hoạt động của tim hoạt động kém hiệu quả. Thậm chí, ông đang có nguy cơ tử vong cao.

Vì là y tá, nên ông có kỹ năng để có thể đặt kim có tiêm thuốc vào bên trong các mạch máu của cả hai khuỷu tay để giúp máu lưu thông và nhịp tim đập tốt hơn trong khi chờ dịch vụ vận chuyển cấp cứu bằng máy bay ở Úc đến.

Sau khi được chuyển đến bệnh viện, các bác sĩ đã lập tức đưa ông vào thẳng phòng mổ cấp cứu vì ông bị tắc nghẽn động mạch vành nghiêm trọng. Bốn mươi tám giờ sau mổ, ông đã khỏe mạnh và xuất viện.

Trường hợp đặc biệt của ông đã được đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine.