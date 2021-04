Một loại thực phẩm làm tan mỡ nhanh chóng

Đúng vậy, gia vị này dùng rắc lên trên một tô bột yến mạch, trộn vào một ít sữa chua hoặc sinh tố buổi sáng, và “lắc” vào một tách cà phê là chìa khóa để làm tan mỡ.

Một nghiên cứu được công bố trên Clinical Nutrition cho thấy việc bổ sung quế ảnh hưởng đáng kể đến các biện pháp giảm béo phì.

786 đối tượng người lớn đã được đưa vào nghiên cứu và kết quả rất hứa hẹn. Họ cho thấy rằng sử dụng quế làm giảm đáng kể trọng lượng cơ thể, chỉ số khối cơ thể, vòng eo và khối lượng chất béo ở các đối tượng khi sử dụng trong 12 tuần, theo Eat This, Not That!

Và đó không phải là tất cả.

Quế được coi là vũ khí giảm cân và đốt cháy chất béo Shuttertock

Vào năm 2017, các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan (Mỹ) đã phát hiện ra rằng cinnamaldehyde, một loại tinh dầu mang lại hương vị cho quế, cải thiện sức khỏe trao đổi chất bằng cách tác động trực tiếp lên các tế bào mỡ. Về cơ bản, nó khiến các tế bào mỡ bắt đầu đốt cháy năng lượng thông qua một quá trình gọi là sinh nhiệt. Bằng cách kích hoạt sinh nhiệt, quá trình đốt cháy chất béo bắt đầu, theo Eat This, Not That!

Vì vậy, thật dễ dàng để hiểu tại sao quế có thể được coi là một loại “vũ khí bí mật”! Ít nhất là khi nói đến việc giảm cân và đốt cháy chất béo

Không những thế, quế thực sự có thể giúp cải thiện các khía cạnh khác của sức khỏe của bạn.

Một nghiên cứu từ Tạp chí Khoa học Thực phẩm cho thấy quế hoạt động như một prebiotic, giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Nội tiết (Mỹ) cho thấy quế có thể giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu ở những người bị tiền tiểu đường và do đó, giúp làm chậm sự tiến triển của tiền tiểu đường thành bệnh tiểu đường loại 2.

Quế thực sự là món quà đáng giá! Nó sẽ giúp cơ thể bạn tan mỡ và có thể giúp bạn khỏe mạnh về lâu dài, theo Eat This, Not That!