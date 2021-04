Một loại thực phẩm ngọt ngào giúp bạn sống thọ hơn

Một trong những thực phẩm phổ biến nhất - và là một trong những thực phẩm ngọt nhất - bạn có thể ăn là các loại quả mọng

Quả việt quất, quả mâm xôi và quả mâm xôi đen chứa đầy chất chống ô xy hóa có đặc tính chống lão hóa đã được khoa học chứng minh là giúp bạn kéo dài thêm vài tuổi.

Đây là lý do tại sao bạn nên bổ sung quả mọng thường xuyên vào bữa ăn của mình để có cuộc sống lâu hơn.

Tại sao ăn quả mọng giúp sống lâu hơn?

Trước tiên, hãy xem tại sao chất chống ô xy hóa lại quan trọng. Theo một nghiên cứu được công bố bởi Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, chất chống ô xy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn chống lại các gốc tự do, đây là nơi có thể phát triển các bệnh mãn tính như ung thư hoặc bệnh tim, theo Eat This, Not That!

Thông thường, các gốc tự do này gây ra căng thẳng ô xy hóa trong cơ thể của bạn, có thể làm hỏng các tế bào quan trọng đó và gây ra một số bệnh như bệnh Alzheimer, hen suyễn, tăng huyết áp, viêm khớp...

Bao gồm các thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa trong chế độ ăn uống của bạn là một cách quan trọng để tiếp tục trung hòa các gốc tự do đó và giảm nguy cơ mắc bệnh. Trái cây và rau quả chắc chắn cũng có trong danh sách, cũng như các loại sô cô la đen, nấm và quả óc chó khác, theo Eat This, Not That!

Nhưng có phải bất kỳ loại thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa nào trong số này cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ? Chúng chắc chắn giúp kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu được xuất bản bởi Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm, quả mọng và lựu đã được lựa chọn cụ thể trong số 25 loại thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa như một trong những nguồn cung cấp chất chống ô xy hóa tốt nhất cho cơ thể bạn.

Quả mọng là nguồn cung cấp chất chống ô xy hóa dễ dàng đưa vào kế hoạch bữa ăn của bạn, đặc biệt là vì chúng là loại quả ngon trong một số món ăn sáng yêu thích của bạn - như bột yến mạch, sữa chua hoặc sinh tố.

Loại quả mọng nào được coi là tốt nhất?

Nếu bạn phải so sánh mức độ chống ô xy hóa của các loại quả mọng, bạn sẽ bị sốc khi biết rằng quả việt quất được coi là loại quả mọng tốt nhất để ăn về mức độ chống ô xy hóa và tuổi thọ.

Một nghiên cứu được xuất bản bởi Tạp chí Dinh dưỡng đã chỉ ra cách quả việt quất có thể làm giảm mức cholesterol LDL "xấu" đối với những người béo phì xuống 27% trong khoảng thời gian 8 tuần! Điều này là do polyphenol trong quả việt quất đặc biệt hữu ích cho sức khỏe tim mạch. Các polyphenol này cũng đã được chứng minh trên tạp chí Nutrients để hạn chế tác động của sự lão hóa tế bào của bạn.

Bất kể loại quả nào bạn thích ăn, quả mọng bao gồm một lượng lớn chất xơ so với các loại trái cây khác và chúng là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời cho một ngày của bạn. Ăn một ly dâu trộn là một cách tuyệt vời để đảm bảo cơ thể bạn nhận được các vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết để sống lâu hơn, theo Eat This, Not That!