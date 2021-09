Một tác dụng của việc ăn mù tạt

Một tác dụng chính của việc ăn mù tạt là cung cấp canxi nhanh chóng và dễ dàng, theo trang Eat This, Not That.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 1 muỗng cà phê mù tạt chứa khoảng 4 miligam canxi. Mỗi người lớn nên nạp từ 1.000 - 1.200 miligam canxi mỗi ngày. Mù tạt là một trong số ít gia vị không làm từ sữa nhưng vẫn có canxi.

Như chúng ta đều biết, canxi là một dưỡng chất thiết yếu. Nếu thiếu nó, chúng ta có thể bị mệt mỏi, mất trí nhớ và co thắt cơ. Ngoài ra canxi còn giúp xương chắc khỏe và duy trì độ pH cân bằng. Khi nồng độ pH mất cân bằng, chúng ta có thể bị sỏi thận, nhiễm trùng, các vấn đề về máu và với hệ vi sinh vật đường ruột. Mù tạt cũng chứa phốt pho, hoạt động như một chất đệm pH trong cơ thể.

Theo trang Eat This, Not That, canxi còn là một khoáng chất cần thiết cho tim khỏe mạnh. Nó bảo vệ các cơ tim và giúp chúng co bóp ổn định.