Một vài trường hợp y khoa 'kỳ lạ' trong năm 2018

Đây là một trong số trường hợp y khoa “kỳ lạ” nhất đã được đăng tải nhiều trên các báo vào năm 2018.

Những trường hợp “kỳ lạ” này thỉnh thoảng có thể giúp các bác sĩ hiểu thêm hơn về một vài dấu hiệu không đặc trưng của những căn bệnh thông thường hay những căn bệnh hiếm mà đang cần phải nghiên cứu rất nhiều, theo Live Science.

Ho văng cả phế quản ra ngoài

Một người đàn ông 36 tuổi ở California (Mỹ) dường như làm cho các bác sĩ bị sốc sau khi ho ra cả phế quản ra ngoài đúng theo nghĩa đen. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Người đàn ông này đang được điều trị một bệnh liên quan đến tim khá nặng và được cho uống thuốc chống đông máu. Tuy nhiên, thuốc này càng làm tăng nguy cơ chảy máu nhiều hơn.

Trong khi ông ho dữ dội, ông đã ho ra cả nhánh phế quản phải. Tình trạng của bệnh nhân rất nguy hiểm và đã mất sau đó một tuần vì các biến chứng.

Trường hợp kỳ lạ này đã được đăng tải trên tạp chí The New England Journal of Medicine vào ngày 29.11.2018.

Rối loạn não chết người

Một người đàn ông 61 tuổi ở New York (Mỹ) đã mắc một rối loạn não chết người và cực kỳ hiếm gặp sau khi ăn não của con sóc. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi suy giảm khả năng suy nghĩ và mất đi nhận thức. Gia đình ông cho biết dường như ông bị ma ám.

Thói quen ăn uống “kỳ lạ” trên đã khiến người đàn ông này gặp nguy cơ bị bệnh Creutzfeldt-Jakob (nhũn não).

Chỉ một vài trăm trường hợp bị bệnh Creutzfeldt-Jakob từng được ghi nhận và hầu hết có liên quan do ăn thịt bò bị bệnh ở Anh trong giai đoạn từ những năm 1980 đến 1990.

Kính sát tròng trong mí mắt trong suốt 28 năm

Một phụ nữ 42 tuổi ở Anh mất kính sát tròng trong khi chơi cầu lông. Nhưng 28 năm sau, các bác sĩ đã tìm thấy kính sát tròng bị gắn chặt vào mí mắt.

Người phụ nữ này đã đi đến bác sĩ khám sau khi mí mắt trái bị sưng và bắt đầu rũ xuống. Kết quả của nhiều xét nghiệm cho thấy trong mí mắt có một khối u và các bác sĩ đã phẫu thuật lấy nó ra, theo Live Science.

Tuy nhiên, bên trong khối u, họ phát hiện là kính sát tròng mà cô đã đánh mất cách đây 28 năm. Trường hợp của cô đã được đăng trên tạp chí BMJ Case Reports vào ngày 10.8.2018.

Bị xiên thịt đâm thủng mặt xuyên đầu

Một cậu bé 10 ở Missouri (Mỹ) tuổi may mắn được các bác sĩ cứu sống sau khi bị một xiên thịt đâm thẳng vào mặt và xuyên đầu. Cậu bé đang chơi trên một cái chòi được dựng trên cây thì một con ong vò vẽ bỗng nhiên xuất hiện và tấn công cậu bé.

Cậu bé đã ngã từ chòi đó xuống và bị xiên thịt mà cậu bé và bạn cậu bé đã quăng trên mặt đất đâm thủng mặt và xuyên vào đầu, theo KCTV. Cây xiên thịt chỉ còn một chút xíu nữa là đâm trúng não và nhiều dây thần kinh quan trọng.

Các bác sĩ đã phải phẫu thuật khéo léo để lấy cây xiên thịt này ra để cứu sống cậu bé. Cậu bé cũng nhanh chóng hồi phục sau khi được phẫu thuật.