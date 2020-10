Nam giới trên 50 tuổi nên tránh xa những thực phẩm này

Khi bạn già đi, nguy cơ sức khỏe của bạn tăng lên. Và đối với đàn ông trên 50 tuổi, thực phẩm họ ăn có thể đóng một vai trò rất lớn trong việc giảm những nguy cơ này.

Toby Amidor, chuyên gia dinh dưỡng từng đoạt giải thưởng FAND và là tác giả bán chạy nhất của Wall Street Journal với cuốn The Create-Your-Plate Diabetes Cookbook, cho biết những người đàn ông trên 50 tuổi cần đề phòng huyết áp cao, tiểu đường loại 2 và cholesterol cao.

Đâu thực sự là những loại thực phẩm tồi tệ nhất đối với đàn ông trên 50 tuổi mà họ nên tránh bằng mọi giá?

1. Bánh quy và bánh ngọt

Ăn những thực phẩm có đường này luôn hấp dẫn, nhưng nếu ăn thường xuyên, bạn có thể tự đặt mình vào nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến sức khỏe.

Chuyên gia dinh dưỡng Amidor nói: Những loại thực phẩm này cung cấp lượng calo cao và không nhiều chất dinh dưỡng. Nếu bạn định đi ăn một chiếc bánh quy hoặc chút bánh ngọt, thì thỉnh thoảng hãy làm như vậy với từng phần nhỏ.

2. Đồ uống có đường

Dùng nhiều đồ uống có đường dễ dẫn đến tăng cân và nguy cơ mắc nhiều loại bệnh Ảnh minh họa: Shutterstock

Đôi khi, thật khó để nhớ rằng đồ uống ngọt có thể chứa nhiều calo không cần thiết và có lượng đường cao như bánh quy và bánh ngọt.

Theo chuyên gia Amidor, nước ngọt thông thường, trà đá có đường và nước chanh cho nhiều đường... có thể cũng dẫn đến tăng cân và cuối cùng là các nguy cơ sức khỏe nói trên, theo Eat This, Not That!

3. Thực phẩm chiên

Thực phẩm chiên rất ngon - không ai phủ nhận điều đó. Nhưng đối với đàn ông trên 50 tuổi, việc ăn những thực phẩm này có thể dẫn đến các vấn đề về cân nặng và tim mạch.

Theo chuyên gia Amidor, thực phẩm chiên có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim và cũng có thể dẫn đến tăng cân, có thể gây ra bệnh tiểu đường loại 2. Chuyên gia gợi ý nên thử thay thế gà chiên bằng gà nướng hoặc luộc, thay khoai tây chiên bằng khoai tây luộc.

4. Thịt chế biến