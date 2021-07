Nam giới vòng bụng trên 101 cm có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến tiền liệt

Trước đây, các nhà khoa học đã biết thừa cân, béo phì sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt . Tuy nhiên, họ không biết rõ là liệu mỡ tích tụ ở vùng bụng có vai trò thế nào với ung thư tuyến tiền liệt, theo Eat This, Not That!.