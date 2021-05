Nam thanh niên quan hệ đồng giới mắc bệnh hột xoài hiếm gặp

Bệnh hột xoài là gì? Theo bác sĩ Trình Ngô Bỉnh, bệnh hột xoài, hay còn gọi là bệnh u hạt lympho sinh dục (lymphogranuloma venereum - LGV) là bệnh lý lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn chlamydia trachomatis chủng L1, L2, L3 gây nên. Bệnh lây truyền qua da và niêm mạc bị tổn thương qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua quan hệ tình dục. Bệnh có các giai đoạn phát triển: Giai đoạn tiên phát: có nhiều hình thái sang thương nơi vi khuẩn xâm nhập (vùng sinh dục, hậu môn) như sẩn đỏ, vết loét nông hay vết trợt... Giai đoạn này thường kín đáo và không có triệu chứng nên đa số bệnh nhân không biết mình bị bệnh, các thương tổn lành nhanh không để lại sẹo. Giai đoạn thứ phát, hay còn gọi là hội chứng bẹn: vài tuần sau thương tổn tiên phát, bệnh nhân có biểu hiện cấp tính sưng phù nề hạch bẹn với các đám cứng, đau rồi to dần lên vùng bẹn, bề mặt da đỏ, hạch dính với các tổ chức xung quanh và có thể vỡ ra chảy dịch mủ đặc. Nếu không điều trị thích hợp bệnh có thể tiến triển sang giai đoạn gây loét, nhiều lỗ dò phức tạp vùng sinh dục hậu môn, các đường hầm thông với nhau, và dẫn đến giai đoạn sau là hội chứng hậu môn - trực tràng - sinh dục (thường gặp nhiều hơn ở bệnh nhân nữ) gây đau nhiều, biến dạng và cần phải can thiệp ngoại khoa. Bệnh hột xoài chủ yếu dựa vào thăm khám lâm sàng và tiền sử bệnh, các bác sĩ có thể cho thực hiện xét nghiệm để tìm sự hiện diện của Chlamydia trachomatis, do chủng L1, L2, L3. Để phòng ngừa bệnh hột xoài, bác sĩ khuyến cáo cần sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh (loét vùng sinh dục, hậu môn, sưng viêm hạch vùng bẹn, có tiếp xúc trực tiếp hay quan hệ với người mắc bệnh...) cần đến khám ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu uy tín để được thăm khám và điều trị thích hợp.