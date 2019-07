Nâng cơ, căng da: Quan trọng là sâu đúng độ, chính xác đúng điểm

Độ sâu quan trọng, nhưng chính xác còn quan trọng hơn

Quan niệm sai lầm của nhiều chị em khi đi làm đẹp đó là muốn chọn những phương pháp căng da có độ sâu càng nhiều càng tốt. Một số thông tin về độ sâu căng da lên đến 10mm khiến không ít người cho rằng đây là độ sâu hiệu quả nhất cho việc căng da.

Theo chuyên môn thẩm mỹ nội khoa, độ sâu tối ưu cho việc nâng cơ là độ sâu tác động được đến lớp SMAS của da. Trên thực tế, độ sâu này vào khoảng 3.0mm - 4.5mm tùy vào cơ địa khác nhau của mỗi người. Đây là độ sâu tối ưu để can thiệp lên da. Trong nhiều trường hợp điều trị, bác sĩ chỉ định tác động lên lớp da ở độ sâu 1.5mm là đã đạt được mục tiêu nâng cơ, căng da rồi.

Yếu tố tiên quyết thứ hai quyết định hiệu quả điều trị của việc nâng cơ, căng da đó là độ chính xác - tác động đúng đến lớp cần can thiệp - lớp SMAS (lớp cân cơ nông), nơi tái tạo được nhiều collagen nhất, và các sóng siêu âm hội tụ vi điểm tập trung chính xác đến điểm cần điều trị.

Sự chính xác về độ sâu và đích đến trên da đảm bảo hiệu quả điều trị, tránh tối đa những tổn thương không cần thiết cho các vùng da, cơ, xương không cần điều trị. Và đây chính là điểm khác biệt giữa sản phẩm chính hãng Ultherapy và các sản phẩm "na ná", để đảm bảo hiệu quả điều trị và hạn chế tối đa các biến chứng, đau đớn trong và sau điều trị.

Do đó, khi quyết định nâng cơ, căng da, chị em thay vì chỉ quan tâm đến độ sâu, hãy quan tâm nhiều hơn đến độ chính xác của thiết bị mình sẽ sử dụng để nâng cơ, căng da.

Công nghệ nào đảm bảo độ chính xác trong nâng cơ, căng da?

Độ chính xác trong nâng cơ căng da nghe thì khá đơn giản, nhưng để đạt được tiêu chuẩn này thì có "cả một trời" công nghệ "hậu thuẫn" phía sau.

Với thiết bị nâng cơ căng da Ultherapy của Merz Aesthetics, dựa trên 3 độ sâu tối ưu cho làn da châu Á là 1.5mm, 3mm, 4 - 4.5mm, bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng da và soi chiếu bằng màn hình siêu âm của máy Ultherapy để xác định chính xác độ sâu cần điều trị. Điều này nghĩa là tùy vào cơ địa của mỗi người, bác sĩ mới chỉ định độ sâu chính xác cần can thiệp, chứ không điều trị độ sâu giống nhau cho mọi trường hợp.

Màn hình hiển thị của máy Ultherapy chính hãng từ Merz Aesthetics Máy Ultherapy có màn hình âm siêu giúp hiển thị các tầng lớp mô cơ dưới da, Ở đây, bác sĩ và chính chị em sẽ được "mục sở thị" vùng cơ cần điều trị cũng như những vùng cơ, xương không muốn can thiệp. Chính công nghệ này giúp sóng siêu âm hội tụ đi đến đúng "địa chỉ" lớp cần điều trị - các vùng da có thể tân sinh collagen và tránh được các vùng xương, mạch máu chính và các vùng da không tân sinh collagen. Đây chính là công nghệ ưu việt giúp Ultherapy trở thành công nghệ nâng cơ không phẫu thuật tiên tiến nhất trên thế giới, phân biệt với các máy nâng cơ "tương tự".

Do đó, khi nâng cơ, căng da với công nghệ sóng siêu âm hội tụ vi điểm, thay vì quan tâm đến độ sâu nhất, chị em hãy chú ý đến việc thiết bị có tác động chính xác vào tầng da cần can thiệp - lớp SMAS. Chỉ khi điều trị đúng lớp cân cơ nông, việc tân sinh và tái cấu trúc collagen giúp nâng cơ, căng da mới đạt hiệu quả tối ưu, an toàn và hạn chế tối đa biến chứng.

Chị em nên tìm hiểu kỹ để để làm đẹp an toàn nhé!