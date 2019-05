Nên ăn gì để có làn da trẻ trung và khỏe mạnh?

Nhưng làn da của bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn rạng rỡ và tươi sáng thể hiện sự khỏe mạnh, trẻ trung nếu bạn không ăn uống đúng.

Sau đây là một số dưỡng chất có thể giúp làn da của bạn trông trẻ trung, rạng rỡ và xinh đẹp hơn, theo The Epoch Times.

1. Cà rốt

Chất dinh dưỡng làm trắng da: Vitamin A.

Với khoảng 1,6 tỉ tế bào da trên cơ thể luân phiên thay thế cứ sau 28 ngày, cơ thể bạn liên tục tạo ra các tế bào da.

Ăn thực phẩm hỗ trợ tăng trưởng tế bào có thể giúp đảm bảo cơ thể tạo ra làn da đẹp nhất có thể.

Vitamin A hỗ trợ sự phát triển của các tế bào da mới đẹp. Nó đóng một vai trò quan trọng trong sự biệt hóa tế bào.

Cà rốt là một nguồn vitamin A nổi tiếng. Ăn cà rốt có thể mang lại cho làn da một vẻ ngoài khỏe khoắn, nhưng, hãy cẩn thận vì quá nhiều có thể làm cho làn da trông có màu cam, theo The Epoch Times.

2. Mè

Chất dinh dưỡng làm trắng da: Kẽm.

Thoa kem có chứa kẽm lên mặt có thể ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời.

Kẽm là một chất chống ô xy hóa tuyệt vời cho các lớp ngoài của da và có thể thúc đẩy quá trình làm lành vết thương. Chất chống ô xy hóa ngăn chặn tổn thương gốc tự do trong da, từ đó thúc đẩy sự hình thành tế bào mới, ngăn chặn sự hình thành nám và tàn nhang, theo The Epoch Times.

Những thực phẩm giàu kẽm gồm có hàu, thịt cừu, hạt mè và đậu xanh, có thể nuôi dưỡng làn da từ trong ra ngoài.

3. Cam

Chất dinh dưỡng làm sáng da: Vitamin C.

Nhờ có vitamin C, việc ngăn ngừa lão hóa da chưa bao giờ dễ dàng hơn. Vitamin C là chất chống ô xy hóa mạnh giúp chống lại tác hại do ánh nắng mặt trời gây ra, và là yếu tố cần thiết cho sự hình thành collagen mang lại sức mạnh cho làn da. Có rất nhiều nguồn vitamin C như cam, quả mâm xôi, chanh và kiwi, theo The Epoch Times.

4. Cá mòi

Chất dinh dưỡng làm trắng da: A xít béo Omega-3.

A xít béo omega-3 hỗ trợ hệ thống tim mạch khỏe mạnh, nhưng bạn có nhận ra rằng cũng có nghĩa là giúp các tế bào da khỏe mạnh?

Sự trắng sáng khỏe mạnh của làn da đẹp đến từ các tế bào da khỏe mạnh được nuôi dưỡng bởi hàng ngàn mạch máu nhỏ.

A xít béo omega-3 còn có khả năng giảm viêm, từ đó giúp giảm bọng mắt và đỏ trên da.

Nguồn a xít béo omega-3 tốt nhất là cá béo như cá mòi, cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá cơm và hạt lanh và hạt chia.

5. Sữa chua

Chất dinh dưỡng làm trắng da: Men vi sinh.

Các vết đỏ trên da là dấu hiệu của viêm do tổn thương như chà xát da, tia cực tím hoặc tổn thương hóa học hoặc dị ứng.

Ăn sữa chua để giảm viêm. Men vi sinh có trong sữa chua là một chất giảm viêm nổi tiếng. Sữa chua với quả mọng có khả năng kháng viêm mạnh nhất. Nếu cần liều lượng cao hơn của men vi sinh, có thể uống bổ sung.

6. Xà lách

Chất dinh dưỡng làm trắng: Chất chống ô xy hóa.

Khi đốm da là do ánh nắng mặt trời gây ra, chúng ta cần phải hành động. Bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời trên da bằng cách ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa như trái cây và rau quả có màu sắc rực rỡ. Xà lách chứa hơn 45 hợp chất chống ô xy hóa khác nhau, theo The Epoch Times.

7. Mầm lúa mì

Chất dinh dưỡng làm trắng da: Vitamin B.

Với một triệu tế bào da bị mất mỗi ngày và thay thế, bạn phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng để tạo ra các tế bào da.

Men bia, nấm và mầm lúa mì chứa đầy vitamin B, giúp các tế bào sử dụng năng lượng từ carbohydrate, protein và chất béo. Giúp làn da có đủ năng lượng hằng ngày bằng cách ăn thực phẩm giàu vitamin B.

8. Đậu ngự

Chất dinh dưỡng làm trắng: Molypden.

Bạn sẽ cần nhiều vitamin B hơn để theo kịp chỉ tiêu hàng triệu tế bào da mỗi ngày. Một chất dinh dưỡng được gọi là molypden có thể giúp đỡ. Molypden giúp tổng hợp ADN, cần thiết để tạo ra tế bào mới. Đậu ngự, đậu nành Nhật và đậu xanh là những nguồn molypden tốt để giúp làn da tổng hợp các tế bào mới, đẹp và tươi sáng, theo The Epoch Times.