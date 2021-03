Nên ăn gì trước khi đi bộ để tập thể dục?

Đây là một điều tốt, tất nhiên. Như CDC Mỹ lưu ý, đi bộ có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim , đột quỵ, trầm cảm và thậm chí một số bệnh ung thư. Đi bộ chỉ 20 phút mỗi ngày, trong số những lợi ích tích cực, có việc có thể đốt cháy tới 110 calo và giảm 30% nguy cơ tử vong sớm, theo Eat This, Not That!

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tối đa hóa lợi ích của việc đi bộ, điều quan trọng là bạn phải lấp đầy bụng của mình bằng các loại thực phẩm phù hợp trước và sau khi đi bộ, và có một số loại thực phẩm mà bạn nên tránh.

Theo Tanuja Sharma, một bác sĩ thực hành gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Tampa ở Florida (Mỹ), bạn nên đưa nhiều rau vào chế độ ăn uống của mình và đảm bảo rằng bạn đang “ăn các loại rau nhiều màu sắc".

Bạn có đang ăn rau củ nhiều màu sắc? Shuttertock

Cô Sharma cũng khuyên nên hạn chế một số loại sản phẩm từ sữa, và cũng nên cắt giảm lượng thịt tiêu thụ.

Nếu bạn đang chuẩn bị đi bộ, cô ấy khuyên bạn nên ăn "30 đến 90 phút" trước khi đi. Các lựa chọn thực phẩm tuyệt vời bao gồm: bột yến mạch, sinh tố, các loại hạt, chuối và thanh granola.

Mặt khác, theo cô Sharma, bữa ăn hoàn hảo bao gồm một đĩa có 50% là rau với nhiều màu sắc khác nhau, 25% cá hoặc "thịt nạc" và 25% cuối cùng phải là ngũ cốc nguyên hạt. Bạn cũng nên uống nước đủ.

Cô Sharma đưa ra một mẹo nhỏ này để đảm bảo bạn nhận đủ nước: Lấy số cân nặng của bạn chia đôi, sau đó áp dụng ounce cho con số đó. Nói cách khác, nếu bạn nặng 130 pound (59 kg), bạn nên tiêu thụ 65 ounce (1,85 lít) nước mỗi ngày.

Cô Sharma nói: “Một nguyên tắc chung là bạn nên cố gắng ngậm đủ nước cho đến khi nước tiểu của bạn thực sự có màu vàng nhạt hoặc trong. Điều đó có nghĩa là cơ thể bạn đã đủ nước và thận của bạn đang lọc ra những gì nó cần lọc", theo Eat This, Not That!