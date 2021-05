Nên thay mới đồ lót bao lâu một lần, hãy nghe giải thích từ chuyên gia!

Rất ít người trong chúng ta có thói quen thường xuyên thay mới đồ lót , tức bỏ những đồ lót cũ và mua những đồ lót mới. Nguyên nhân là do mọi người dường như ít bận tâm về đồ lót so với quần áo mặc bên ngoài, theo The Independent.