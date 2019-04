Ngày càng có nhiều người thay cà phê bằng nước chanh, vì sao?

Mặc dù nó cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng nó có thể gây tăng huyết áp. Đây là lý do tại sao nước chanh là một lựa chọn tốt hơn so với cà phê vốn được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới , theo Medical Daily.

Theo World Atlas, một người tiêu thụ ít nhất 4,2 kg cà phê mỗi năm. Trong 5 năm qua, tiêu thụ cà phê ở Mỹ tăng đáng kể và không có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người chọn nước chanh làm nước tăng năng lượng. Chanh giàu chất dinh dưỡng Mặc dù hai loại đồ uống này giúp tăng cường trao đổi chất, tăng năng lượng, thúc đẩy tiêu hóa tốt hơn và ngăn ngừa bệnh tiểu đường và béo phì loại 2, nhưng nước chanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất không thể tìm thấy trong cà phê. Mặc dù hai loại đồ uống này giúp tăng cường trao đổi chất, tăng năng lượng, thúc đẩy tiêu hóa tốt hơn và ngăn ngừa bệnh tiểu đường và béo phì loại 2, nhưng nước chanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất không thể tìm thấy trong cà phê.

Chanh rất giàu vitamin C với khoảng 30 đến 50 miligam mỗi quả chanh. Trái cây này cũng chứa kali giúp tăng cường hệ miễn dịch và làm giảm tác động của căng thẳng.

Cà phê gây lo âu

Mặc dù cà phê chứa chất chống ô xy hóa và mang lại lợi ích cho sức khỏe như giảm trầm cảm, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và giúp tăng cường năng lượng, nhưng nó vẫn gây ra lo lắng.

Theo Health Line, tiêu thụ quá nhiều caffeine dẫn đến căng thẳng và làm tăng nguy cơ mắc chứng lo âu. Thậm chí còn có một tình trạng gọi là rối loạn lo âu do caffeine được liệt kê trong Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần do Hiệp hội Tâm thần Mỹ công bố.

Mặt khác, nước pha chanh, chỉ chứa 25 miligam caffeine mỗi 250 ml, tương đương 1/4 so với lượng caffeine được tìm thấy trong mỗi tách cà phê, theo The Spruce Eats. Do đó, nếu bạn uống nước pha chanh thay vì cà phê, bạn vẫn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và ít có khả năng bị lo lắng hơn.

Vấn đề tiêu hóa

Cà phê có tác dụng nhuận tràng, có nghĩa là nó giải phóng hoóc môn gastrin trong dạ dày và tăng tốc chức năng đại tràng. Nó cũng đẩy nhanh nhu động ruột bằng cách tăng nhu động trong đường tiêu hóa. Cà phê liều lớn gây loét dạ dày. Nó cũng làm nặng thêm bệnh trào ngược dạ dày thực quản ở một số người, theo Medical Daily.

Nước chanh thì hỗ trợ tiêu hóa cả vào ban ngày và ban đêm.

Mất ngủ

Theo Healthy Mama, gan hoạt động mạnh vào ban đêm vì đây là thời điểm cơ thể tái tạo. Uống vừa đủ lượng caffeine vào ban đêm không làm gián đoạn giấc ngủ và hỗ trợ gan trong khi ngủ. Vì cà phê chứa caffeine gấp bốn lần so với nước chanh, nên nó không phải là thức uống ban đêm được khuyến khích.

Uống cà phê quá nhiều vào ban đêm có liên quan đến chứng mất ngủ và giấc ngủ bị gián đoạn.

Suy nhược cơ bắp

Các nghiên cứu cho thấy lượng caffeine quá mức dẫn đến tiêu cơ vân, một tình trạng nghiêm trọng khi các sợi cơ bị tổn thương xâm nhập vào máu. Theo một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, một người phụ nữ uống một lít cà phê có khoảng 565 miligam caffeine có thể bị buồn nôn và nôn và có nước tiểu sẫm màu, theo Medical Daily.

Tuy nhiên, bạn có thể uống một lít nước chanh mỗi ngày nếu cân nặng phù hợp với thể tích đó, trang Water Benefits Health gợi ý.