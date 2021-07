Ngày mới với tin tức sức khỏe: 8 loại vật dụng tối kỵ dùng chung

Ngoài ra, trong ngày mới 4.7 còn có các tin bài về sức khỏe đáng chú ý sau: Ngủ bao nhiêu tiếng một đêm là tốt nhất?, 5 lợi ích bất ngờ của muối đối với tóc có thể bạn chưa biết, Bí quyết sống thọ trên 90 tuổi mà vẫn khỏe mạnh khiến bạn bất ngờ...

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bút để bàn dùng nơi công cộng có nhiều vi trùng gấp 46.000 lần so với một bệ ngồi toilet thông thường. Đó là lý do tại sao tiến sĩ Arthur không dùng chung hoặc mượn bút ở những nơi công cộng, đặc biệt là ở bệnh viện, theo The Healthy.

Đây là những thứ mà các chuyên gia về vi trùng không bao giờ dùng chung , theo The Healthy.

Dưới đây là 6 quy tắc sẽ giúp bạn khỏe mạnh và kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn, theo Times of India.

Những thói quen hằng ngày có thể dẫn đến tăng huyết áp bất ngờ

Tăng huyết áp, còn được gọi là huyết áp cao, rất phổ biến. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hàng chục triệu người Mỹ mắc phải căn bệnh này.

Thật không may, nó cũng là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với bệnh tim và đột quỵ, hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người Mỹ.

Tuy nhiên, có một số điều bạn có thể làm để không chỉ ngăn huyết áp tăng vọt ngay từ đầu mà còn giảm huyết áp vốn đã cao, theo Eat This, Not That!

1. Tăng huyết áp là gì?

Tiến sĩ Darren P. Mareiniss, trợ lý Giáo sư về Y học Cấp cứu Trường Cao đẳng Y tế Sidney Kimmel - Đại học Thomas Jefferson (Mỹ), giải thích: Tăng huyết áp được định nghĩa là huyết áp tăng cao. Mặc dù nó có vẻ vô hại nhưng về lâu dài, tăng huyết áp có thể góp phần gây ra các bệnh tim mạch, thần kinh và thận đáng kể.

2. Huyết áp cao được chẩn đoán như thế nào?

Đo huyết áp SHUTTERTOCK

Hiệp hội Tim mạch Mỹ có một hệ thống phân loại về huyết áp: Tăng huyết áp giai đoạn I là huyết áp tâm thu 130-139 hoặc huyết áp tâm trương từ 80-89 và cao huyết áp giai đoạn II là huyết áp tâm thu từ 140 trở lên hoặc tâm trương từ 90 trở lên.

"Chẩn đoán thường được thực hiện với các báo cáo lặp đi lặp lại về huyết áp cao trên mức bình thường, cấp cứu tăng huyết áp (huyết áp tăng với tổn thương cơ quan cuối), tăng huyết áp với tăng huyết áp liên quan đến tổn thương cơ quan cuối hoặc một đợt tăng huyết áp nặng không triệu chứng (huyết áp tâm thu > 180 hoặc huyết áp tâm trương > 120)", tiến sĩ Mareiniss giải thích, theo Eat This, Not That!