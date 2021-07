Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn sáng, trưa, chiều giờ nào là tốt nhất?

Manh mối về nguồn gốc Covid-19 từ bệnh nhân người Ý The Wall Street Journal ngày 12.7 đưa tin, các thành viên trong nhóm nghiên cứu nguồn gốc dịch Covid-19 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dẫn đầu đang điều tra trường hợp một phụ nữ 25 tuổi tại Milan (Ý) đến bệnh viện vào ngày 10.11.2019 với triệu chứng đau họng và tổn thương da. Trên mẫu da nhỏ hơn đồng xu mà người phụ nữ này để lại, các nhà khoa học đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra trong hơn 6 tháng và tìm thấy dấu vết của SARS-CoV-2 (vi rút gây ra đại dịch Covid-19), theo nghiên cứu được công bố vào tháng 1 bởi chuyên san Da liễu Anh. Các nhà nghiên cứu cho rằng mẫu da dương tính với SARS-CoV-2, hiện được đặt trong một phòng nghiên cứu ở Milan, là bằng chứng về việc dịch bệnh đã thực sự xuất hiện rải rác trên khắp thế giới trong những ngày đầu của đại dịch. Các nhà khoa học cho biết nghiên cứu về trường hợp của người phụ nữ này có thể giúp xác định vi rút đã lưu hành ở Trung Quốc và những nơi khác trong bao lâu, trước khi một loạt ca bệnh bùng phát tại Vũ Hán vào tháng 12.2019. Tuy nhiên, một vấn đề lớn đối với các nhà nghiên cứu hiện tại là họ không có thêm bất kỳ thông tin nào về người phụ nữ nói trên. Bệnh viện Policlinico (Milan, Ý), nơi tiếp nhận trường hợp này, cho biết họ không thể tìm thấy thông tin chi tiết của bệnh nhân, theo The Wall Street Journal. Tiến sĩ - bác sĩ Raffaele Gianotti, chuyên khoa da liễu - người trực tiếp điều trị cho cô gái, đã qua đời vào tháng 3, vài ngày trước khi nhóm nghiên cứu do WHO dẫn đầu kêu gọi điều tra thêm về bệnh nhân của ông. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem tiếp thông tin này!