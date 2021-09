Ngày mới với tin tức sức khỏe: Chớ làm những điều này ở tuổi trung niên!

Tránh những thói quen và hành vi sức khỏe này để làm cho nửa sau cuộc đời của bạn trở nên tốt đẹp nhất.

Khi chúng ta già đi, nhu cầu sức khỏe của chúng ta thay đổi, và những thói quen sức khỏe bạn đã hình thành có thể không mang lại lợi ích gì cho bạn.

Một số chuyên gia sức khỏe đã tiết lộ một số hành vi và thói quen sức khỏe mà bạn nên tránh ở tuổi trung niên - mà cách chuyên gia ở đây định nghĩa là tuổi trưởng thành trung niên, từ 45 đến 65 tuổi.

Theo các chuyên gia, đây là 8 điều không bao giờ nên làm ở tuổi trung niên.

1. Bỏ qua các xét nghiệm sàng lọc

Darren P. Mareiniss, bác sĩ, tiến sĩ, trợ lý giáo sư y học cấp cứu, Trường Cao đẳng Y tế Sidney Kimmel thuộc Đại học Thomas Jefferson (Mỹ) cảnh báo rằng việc bỏ qua các xét nghiệm sàng lọc là một sai lầm lớn ở tuổi trung niên.

"Ví dụ, tầm soát ung thư ruột kết ở tuổi 45 tuổi. Nhiều người người trung niên đã không làm điều này. Việc tầm soát giúp phát hiện sớm và ngăn ngừa tử vong do ung thư. Khi bạn bước vào tuổi trung niên, bạn cần bắt đầu suy nghĩ về nó", bác sĩ Mareiniss giải thích, theo Eat This, Not That!

“Việc tầm soát ung thư vú cũng quan trọng không kém. Điều này đặc biệt liên quan đến những phụ nữ có tiền sử gia đình bị ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng", bác sĩ Mareiniss nói thêm.