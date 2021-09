Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đại dịch Covid-19 và tỷ lệ cận thị ở trẻ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe , bạn đọc còn có thể xem thêm các thông tin: 24 thói quen giúp bạn sống vui vẻ, trẻ trung; Điều kỳ diệu gì xảy ra nếu ăn sô cô la sau khi thức dậy; Hướng dẫn đăng ký tiêm phòng Covid-19 cho người chưa tiêm mũi 1...

Chuyên gia cảnh báo đại dịch Covid-19 làm gia tăng cận thị ở trẻ

Một nghiên cứu mới đây cảnh báo nguy cơ cận thị gia tăng ở trẻ em do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 . Nguyên nhân chính là do các bé phải học online qua các thiết bị điện tử và ít có thời gian ra ngoài.

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều trẻ phải học online, từ đó làm tăng tỷ lệ cận thị Shutterstock

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Đại học Tôn Trung Sơn ở tỉnh Quảng Đông ( Trung Quốc ) thực hiện. Các kết quả cho thấy do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, tỷ lệ cận thị của trẻ vào năm 2020 tăng gấp đôi so với 2019.

Nghiên cứu bắt đầu thực hiện từ vào năm 2018. Lúc đó, nhóm đã kiểm tra thị lực của 1.000 trẻ đang học lớp 2. Đến năm 2019, nghiên cứu bổ sung thêm 1.000 trẻ học lớp 2 nữa. Khi đó, tất cả các em đều được kiểm tra thị lực.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện vào cuối năm 2019. Đến đầu năm 2020, phần lớn Trung Quốc phải thực hiện các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt để chống dịch. Nhiều trường học đóng cửa khiến các em phải học trực tuyến .

Tập 24 thói quen này để sống vui vẻ, trẻ trung

Có nhiều thói quen giúp bạn sống khỏe, sau đây là các nghiên cứu mới giúp bạn sống vui vẻ, trẻ trung.

Có những cách giúp bạn sống vui vẻ, trẻ trung Shutterstock

Mỗi ngày 1 ly nhỏ rượu vang. Nghiên cứu cho thấy rượu vang đỏ có chứa chất chống ô xy hóa, có thể làm giảm cholesterol, chống lại bệnh tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và tăng mật độ xương.

Giảm ăn thịt. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng Mỹ, ăn thịt ít hơn có thể làm tăng tuổi thọ.

Chỉ ăn no 80%. Nghiên cứu cho biết những người trăm tuổi ở Okinawa (Nhật) chỉ ăn no đến 80%, họ cũng có xu hướng sống lâu hơn 7 năm so với dân các nước khác và ít bị bệnh tim và ung thư hơn, theo eatthis.com.

Đi nghỉ mát. Một nghiên cứu của Phần Lan cho thấy những người ngủ không đủ giấc, làm việc quá sức và không đi nghỉ, có nguy cơ tử vong cao hơn 37%. Và những người thường xuyên đi nghỉ, đạt từ 81 đến 96 tuổi.

Điều kỳ diệu gì xảy ra nếu ăn sô cô la sau khi thức dậy

Ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh lợi ích sức khỏe của việc mỗi ngày ăn một miếng sô cô la

Sô cô la có chứa chất chống ô xy hóa giúp cho tim và não khỏe mạnh Shutterstock

Sô cô la có chứa chất chống ô xy hóa giúp cho tim và não khỏe mạnh, giúp da tươi trẻ, chống lại sự mệt mỏi và trầm cảm bằng cách cải thiện việc cung cấp các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin.

Một nghiên cứu nhỏ gần đây được công bố trên tạp chí khoa học FASEB, cho biết có 2 khoảng thời gian đặc biệt hiệu quả để ăn sô cô la.

Theo nghiên cứu, phụ nữ lớn tuổi có được nhiều lợi ích hơn khi ăn một phần nhỏ sô cô la - khoảng 85 gram - mỗi ngày trong vòng một giờ sau khi thức dậy hoặc một giờ trước khi đi ngủ.