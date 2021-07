Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nắm bí quyết này, bạn sẽ ‘trẻ mãi lâu già’

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe , bạn đọc còn có thể xem thêm các thông tin: 10 thực phẩm có vị đắng tốt cho hệ tiêu hóa của bạn; 3 bài tập quan trọng cho người bị tiểu đường...

Một bí quyết tuyệt vời để "trẻ mãi lâu già"

Bí quyết để trẻ lâu theo khoa học là không tránh ánh nắng, giảm căng thẳng, thường xuyên thoa kem dưỡng ẩm (tất cả những điều đó đều hữu ích, bạn nên làm).

Nếu bạn muốn trẻ lâu, hãy cắt giảm lượng đường nạp vào cơ thể, cụ thể là đồ uống có đường và thực phẩm chế biến có thêm đường Ảnh: Shutterstock

Và khi nói đến việc giữ cho cơ thể của bạn trẻ trung khỏe mạnh và giảm các dấu hiệu lão hóa, khoa học đã phát hiện ra rằng có một thói quen đơn giản rất tuyệt vời. Nó không có gì mang nhãn "chống lão hóa" và thậm chí là được nhiều người biết đến.

Giảm lượng đường hấp thụ. Nếu bạn muốn trẻ lâu, hãy cắt giảm lượng đường nạp vào cơ thể, cụ thể là đồ uống có đường và thực phẩm chế biến có thêm đường. Nếu bạn muốn trẻ lâu, hãy cắt giảm lượng đường nạp vào cơ thể, cụ thể là đồ uống có đường và thực phẩm chế biến có thêm đường.

Học viện Da liễu Mỹ cho biết: “Các phát hiện từ các nghiên cứu cho thấy rằng một chế độ ăn uống chứa nhiều đường hoặc các loại carbohydrate tinh chế khác có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa”, theo Eat This, Not That!

Ít đường hơn = ít nếp nhăn hơn. Bạn biết rằng đường là kẻ thù không đội trời chung của vòng eo, nhưng nó cũng là kẻ thù nghiêm trọng của làn da tươi trẻ.

Khi chúng ta tiêu thụ quá nhiều đường, nó sẽ phản ứng với protein trong cơ thể, một quá trình gọi là glycation. Lượng đường dư thừa sẽ liên kết với collagen và elastin, hai hợp chất có trong da giúp da luôn căng mọng và trẻ trung. Điều này tạo ra "sản phẩm cuối glycation tiên tiến", hay còn gọi là AGEs, làm hỏng collagen và elastin và thực sự ngăn cơ thể sửa chữa chúng! Kết quả thực tế là: Da xỉn màu, chảy xệ và nếp nhăn. Thông tin tiếp theo sẽ có trên trang sức khỏe ngày 20.7.

10 thực phẩm có vị đắng tốt cho hệ tiêu hóa của bạn

Vị đắng có vẻ không được nhiều người yêu thích như vị ngọt hay chua. Nhưng nếu bạn không ăn các thực phẩm có vị đắng thì bạn đang bỏ lỡ nhiều lợi ích dinh dưỡng từ chúng.

Rau đắng thì giã tật! SHUTTERSTOCK

Theo chuyên gia ăn uống Theresa Shank - nhà sáng lập công ty tư vấn dinh dưỡng và chế độ ăn Philly Dietitian (Mỹ) - tất cả các loại thực phẩm có vị đắng đều có điểm chung là chúng tốt cho đường ruột, kích thích sự thèm ăn và kích thích tiết dịch tiêu hóa trong tuyến tụy. Dưới đây là 10 loại thực phẩm và đồ uống có vị đắng tốt cho sức khỏe, theo trang Well and Good.

Cacao. Cacao nguyên chất có vị đắng hơn và cũng có nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn sô cô la đã chế biến. Ngoài việc giúp kích thích tiết dịch tiêu hóa, cacao còn chứa các dưỡng chất như magiê, kali, sắt và kẽm. Nó cũng chứa nhiều flavonoid - một loại polyphenol rất tốt cho não. Đặc biệt, cacao nguyên chất không có đường, không như sô cô la. Một lợi ích khác của cacao là giúp cải thiện tâm trạng, bạn có thể tự trải nghiệm.

Cải xoăn (cải keo, cải kale). Cải xoăn chứa nhiều vitamin như A, K, B6, C và dưỡng chất như canxi, kali, đồng và mangan. Nó cũng giàu chất chống ô xy hóa giúp cơ thể chống lại các độc tố từ môi trường và các gốc tự do. Những độc tố trên tích tụ trong cơ thể sẽ làm tổn thương tế bào, gây viêm và các bệnh khác. Cải xoăn đặc biệt tốt cho gan vì nó chứa glucosinolate - một nhóm các hợp chất giúp giải độc gan và hỗ trợ các chức năng khác của cơ thể. 8 thực phẩm có vị đắng tốt cho hệ tiêu hóa còn lại sẽ có trên trang sức khỏe ngày 20.7.

3 bài tập quan trọng cho người bị tiểu đường

Các bài tập dành cho người bệnh tiểu đường là rất quan trọng, vì giúp họ chống lại sự tăng đột biến của lượng đường trong máu.

Tập thể dục thường xuyên có thể giúp ổn định lượng đường trong máu Shutterstock

Bệnh tiểu đường là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của người bệnh.

Người bệnh tiểu đường hoặc người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nên đưa một số bài tập vào chương trình tập luyện của mình, tiến sĩ Sara Kayat, bác sĩ từ phòng khám Gray’s Inn Medical Practice (Anh), đã tiết lộ.