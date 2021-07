Ngày mới với tin tức sức khỏe: Người tiểu đường nên ăn gì sau tiêm vắc xin?

Biến thể Delta nguy hiểm như thế nào? Kể từ khi được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ vào cuối năm 2020, tới nay, biến thể Delta đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá là dễ lây nhiễm nhất trong số các biến thể Covid-19 hiện nay. Vì sao chủng Delta lại nguy hiểm như vậy? Mới đây, trong một nghiên cứu vừa được công bố trên chuyên san Nature, nhóm chuyên gia dịch tễ học của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Quảng Đông ( Trung Quốc ) đã lý giải, những người nhiễm phải biến thể này có tải lượng vi rút cao hơn 1.260 lần so với chủng SARS-CoV-2 ban đầu, khiến nó rất dễ lây lan. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng cho hay theo ước tính hiện tại, biến thể Delta có tốc độ lây truyền cao gấp 2 lần so với chủng SARS-CoV-2 gốc. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để biết thêm về biến thể Delta!