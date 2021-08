Ngày mới với tin tức sức khỏe: Người trên 50 tuổi phải lưu ý gì khi tập thể dục?

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 15.8 còn có các tin bài về sức khỏe đáng chú ý sau: Gia đình có 3 người chết vì Covid-19 do từ chối tiêm vắc xin, Mẹ tiêm vắc xin khi mang thai, con vừa sinh ra đã có kháng thể chống Covid-19, Mắc chứng này khi ngủ làm bạn tăng gấp 2 lần nguy cơ bệnh tim, Phát hiện kháng thể trong nước bọt của người đã chủng ngừa Covid-19...

Lưu ý về tập thể dục cho người trên 50 tuổi

Đối với người trên 50 tuổi và bắt đầu tập thể dục nhiều thì nên cân nhắc khi tập vì quá trình hồi phục ở tuổi này sẽ chậm hơn người trẻ.



Dưới đây là một vài lưu ý cho người trung niên khi tập luyện, theo trang Eat This, Not That!



1. Tránh tập thể dục trong vòng 3 giờ trước khi ngủ

Tập thể dục trước khi ngủ 3 tiếng sẽ làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ một cách nghiêm trọng. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Journal of Applied Physiology, sự phấn khích sinh lý đi kèm với việc tập thể dục có thể khiến chúng ta trằn trọc cho đến khuya. Khi chúng ta vận động, tim đập nhanh hơn để bơm nhiều máu hơn đến các cơ. Điều này làm tăng lưu lượng máu tổng thể, bao gồm cả lưu lượng máu đến não. Lưu lượng máu lên não nhiều thì sẽ làm tăng năng lượng và sự tỉnh táo, dẫn tới mất ngủ, theo trang Eat This, Not That. Người cao tuổi nhìn chung khó ngủ và ngủ ít hơn người trẻ. Mất ngủ thường xuyên có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ, huyết áp cao và thậm chí là tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Những người trên 50 tuổi mà thường thiếu ngủ thì sẽ già đi nhanh hơn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Brain, Behavior and Immunity cho thấy, chỉ một đêm ngủ không ngon đã kích hoạt các gien liên quan đến quá trình lão hóa sinh học. Vì vậy, bạn nên tránh tập luyện cường độ cao trước giờ đi ngủ 1-3 tiếng.

6 điều gây mất ngủ bạn cần tránh

Thiếu ngủ mạn tính có thể ảnh hưởng đến cả thể chất và tinh thần của bạn và làm tăng nguy cơ gây ra các bệnh lý như lo âu, trầm cảm, tim mạch, cao huyết áp và có nguy cơ dẫn tới đột quỵ.

Có nhiều yếu tố, bao gồm cả việc ăn gì vào bữa tối có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn, theo Healthline.

1. Thực phẩm và đồ uống có chứa caffein

Caffein là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tăng cảm giác tỉnh táo và khiến bạn cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn.