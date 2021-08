Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nhóm máu nào dễ có nguy cơ mất trí nhớ nhất?

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 2.8 còn có các tin bài về sức khỏe đáng chú ý sau: Chuyên gia nói gì về 'khoai lang giúp tăng khả năng miễn dịch'?, Ăn sáng thế nào để có bụng phẳng?, Sưng hạch bạch huyết và tiêm vắc xin...

Nhóm máu của bạn có thể giúp dự đoán về các vấn đề nhận thức sắp xảy ra.

Nhóm máu của bạn có thể cho biết rất nhiều điều về bản thân bạn và các nhà nghiên cứu đang khám phá ra nó thậm chí có thể cho biết liệu bạn có thể mắc một số bệnh hay không.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Neurology, tạp chí y khoa của Học viện Thần kinh Mỹ (AAN), những người có nhóm máu AB có thể dễ bị mất trí nhớ trong những năm sau này hơn những người có nhóm máu khác, theo Eat This, Not That!

Việc ăn khoai lang thường xuyên là tăng cường khả năng miễn dịch do khai lang giàu beta carotene.

Hầu như không có sự khác biệt về lượng carbohydrate và chất xơ giữa hai loại khoai này, nhưng khoai lang có lượng đường cao hơn một chút (do đó nó được gọi là "ngọt" - sweet potatoes) và nó chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng có thể có lợi cho sức khỏe của cơ thể bạn.

Trong tất cả những lợi ích, Megan Byrd, chuyên gia dinh dưỡng từ Oregon (Mỹ), chỉ ra rằng một tác dụng chính của việc ăn khoai lang thường xuyên là tăng cường khả năng miễn dịch do giàu beta carotene, theo Eat This, Not That!

Chuyên gia Byrd cho biết: “Khoai lang có hàm lượng beta carotene cực cao, đây là chất dinh dưỡng tương tự trong cà rốt giúp chúng có màu cam”.