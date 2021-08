Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nhóm máu nào dễ mắc ung thư dạ dày?

Vậy ung thư dạ dày là gì?

"Ung thư dạ dày là sự phát triển bất thường của các tế bào bắt đầu trong dạ dày", theo báo cáo của Mayo Clinic.

Nhóm máu nào có nhiều rủi ro nhất?

Bác sĩ, tiến sĩ Anton J. Bilchik tại Santa Monica, CA (Mỹ), cho biết: “Những người có nhóm máu A có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn đáng kể so với những nhóm khác”, theo Eat This, Not That!