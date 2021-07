Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những lời khuyên có thể giúp bạn sống 100 tuổi

10 lời khuyên hay để sống đến 100 tuổi

Liên Hiệp Quốc dự đoán sẽ có 2,2 triệu người 100 tuổi trên thế giới vào năm 2050. Bạn có muốn gia nhập hàng ngũ của họ và sống đến 100 tuổi không? Đương nhiên là những tiến bộ của y học đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ, nhưng khoa học đã chứng minh còn nhiều phương pháp tự nhiên để bạn đạt đến 100 tuổi.

Ăn ít hơn 1 lần thịt mỗi tuần có thể kéo dài tuổi thọ đến con số ấn tượng 20 năm Shutterstock

Sau đây là 10 lời khuyên để có thể sống đến 100 tuổi.

Suy nghĩ tích cực. Tiến sĩ Kubzansky từ Đại học Harvard (Mỹ) đã công bố một nghiên cứu, cho thấy những người có cái nhìn tích cực hơn từ năm 7 tuổi trở đi, sẽ có sức khỏe tốt hơn và ít mắc bệnh hơn trong 30 năm tiếp theo.

Những phát hiện này được củng cố bởi một nghiên cứu khác bao gồm 7.000 người tham gia - cũng của Harvard, cho thấy, người càng có nhiều mối quan hệ và tương tác xã hội tích cực, càng ít bị bệnh tật và càng sống lâu.

Ăn bông cải xanh. Tiến sĩ Talalay từ Johns Hopkins (Mỹ), đã phát hiện ra rằng bông cải xanh có hàm lượng sulforaphane đặc biệt cao. Sulforaphane có thể diệt tế bào ung thư và chống lại bệnh tật.

Đi bộ. Nghiên cứu của Đại học Harvard đã phát hiện thấy, đi bộ 30 phút mỗi ngày hoặc 3 tiếng mỗi tuần làm giảm đáng kể nguy cơ bệnh tim, đột quỵ và cả nguy cơ tử vong sớm. Một nghiên cứu kéo dài 10 năm cũng cho thấy những phụ nữ sau mãn kinh, nếu đi bộ ít nhất 1,6 cây số mỗi ngày, có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 82%. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem tiếp 7 lời khuyên để có thể sống đến 100 tuổi. Nghiên cứu của Đại học Harvard đã phát hiện thấy, đi bộ 30 phút mỗi ngày hoặc 3 tiếng mỗi tuần làm giảm đáng kể nguy cơ bệnh tim, đột quỵ và cả nguy cơ tử vong sớm. Một nghiên cứu kéo dài 10 năm cũng cho thấy những phụ nữ sau mãn kinh, nếu đi bộ ít nhất 1,6 cây số mỗi ngày, có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 82%. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem tiếp 7 lời khuyên để có thể sống đến 100 tuổi.

Sợ ung thư và cơn đau tim chết người: Tại sao không tập 4 thói quen này?

Sau đây là những thói quen để giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim, giúp kéo dài tuổi thọ.

Nên hoạt động thể chất ít nhất 30 phút mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe Shutterstock

Thực sự thì sống thọ là việc trong tầm tay, không quá khó để có thể đạt được, nhưng cần phải nỗ lực hằng ngày mới có được cuộc sống lâu dài và không bệnh tật.

Những thói quen hằng ngày của bạn sẽ mang lại cho bạn cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Những gì bạn làm hôm nay sẽ dẫn đến sức khỏe của bạn trong nhiều năm sau.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là phải sống một cuộc sống nghiêm ngặt, khắc khổ. Các chuyên gia chỉ ra chỉ cần tập 4 thói quen đơn giản hằng ngày này có thể giúp tăng tuổi thọ của bạn.

Trong cuốn sách về bí quyết để người cao tuổi sống khỏe mạnh mà không già - The New Science of Getting Older Without Getting Old, một nhà sinh học từ London (Anh), tiến sĩ Andrew Steele, khuyên rằng, mọi người đều có khả năng kiểm soát quá trình lão hóa của mình.

Ông đã giải thích một số thói quen nếu được áp dụng vào cuộc sống hằng ngày có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

Tiến sĩ Steele khuyên bạn nên áp dụng 4 thói quen lành mạnh này để giúp kéo dài tuổi thọ. 4 thói quen lành mạnh sẽ có trên trang sức khỏe ngày 16.7.

Nhiễm Covid-19 biến chủng Delta khi dự đám cưới, 6 người vẫn sống nhờ tiêm vắc xin

Trong một đám cưới được tổ chức ngoài trời ở bang Texas (Mỹ), 6 người đã bị nhiễm Covid -19 biến chủng Delta. Các nhà khoa học phát hiện 6 người này dù trên 50 tuổi, có bệnh lý nền nhưng vẫn sống vì nhờ đã tiêm vắc xin.

Dù bị nhiễm Covid-19 chủng Delta và có bệnh nền nhưng 6 người ở Mỹ vẫn sống nhờ đã tiêm vắc xin Shutterstock

Các nhà khoa học tin rằng nghiên cứu này đã cho thấy hiệu quả của các loại vắc xin mà Mỹ đã triển khai tiêm cho người dân. Vắc xin dù không bảo vệ tuyệt đối khỏi nguy cơ nhiễm Covid-19, đặc biệt là biến chủng Delta có khả năng lây nhiễm cao, nhưng có hiệu quả rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh nhân tử vong.

Sự kiện khiến các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 là một đám cưới được tổ chức vào tháng 4.2021 ở gần thành phố Houston, bang Texas (Mỹ). Đám cưới này có 92 người tham gia, diễn ra ngoài trời. Toàn bộ khách mời được yêu cầu phải tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin mới được tham dự.