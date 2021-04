Nghỉ trưa giúp tăng năng suất làm việc

Mới đây, một nghiên cứu khác được công bố trên tờ The Journal of the American College of Cardiology (tạm dịch: Tạp chí của Đại học Tim mạch Mỹ) xác nhận việc “ ngồi quá nhiều ” (khoảng 8 giờ/ngày) có thể làm tăng nguy cơ tử vong ở một người.