Nghiên cứu mới: Ăn những thực phẩm này giúp giảm huyết áp của bạn

Trà, cũng như quả mọng, táo, lê và các loại thực phẩm khác, có chứa flavanols. Và một chế độ ăn nhiều flavanols có thể dẫn đến giảm huyết áp, theo một nghiên cứu gần đây.

Một phân tích về các lựa chọn thực phẩm của 25.618 người ở Anh được công bố trên tạp chí Scientific Reports cho thấy việc tiêu thụ nhiều flavanols "có liên quan đến việc giảm huyết áp tâm thu" ở cả nam giới và phụ nữ so với việc theo nhiều chế độ ăn kiêng hoặc ăn ít muối hơn. Sự thay đổi lớn nhất xảy ra ở những người tham gia bị huyết áp cao, theo Eat This, Not That!