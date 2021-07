Nghiên cứu mới tìm ra lý do một số người mắc Covid-19 chỉ có triệu chứng nhẹ

Theo dữ liệu ghi nhận được, đa số các trường hợp Covid-19 có triệu chứng nhẹ, chủ yếu bao gồm các triệu chứng giống như cảm lạnh.

Kết quả nghiên cứu, vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Immunology, đã giúp giải thích tại sao một số người, đặc biệt là trẻ em, không hề hấn gì khi nhiễm Covid-19.

Đồng thời, nghiên cứu cũng giúp dự đoán những người nào có nguy cơ mắc Covid-19 nặng nhất, theo med.stanford.edu.

Nghiên cứu mới, do Trường đại học Y khoa Stanford thực hiện, đã tìm ra lý do tại sao một số người chỉ mắc Covid-19 nhẹ so với những người khác.