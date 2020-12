Người đàn ông có nước tiểu màu... xanh lá cây

Nơi tiếp nhận ông là Bệnh viện Weiss Memorial ở thành phố Chicago (Mỹ). Các bác sĩ kiểm tra và phát hiện nồng độ carbon dioxide trong máu người đàn ông ở mức cao. Tình trạng này có thể đe dọa tính mạng. Ông lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, lắp máy thở và tiêm thuốc gây mê toàn thân propofol.

Nước tiểu của ông được đưa ra ngoài bằng một ống thông. Ống thông nối với bịch chứa và nước tiểu lưu lại tại đây. Chỉ 5 ngày sau khi nhập viện, nước tiểu của ông chuyển sang màu xanh lá cây đậm.

Các bác sĩ đã chia sẻ trường hợp kỳ lạ này trên chuyên san The New England Journal of Medicine.

Mặc dù nhìn màu sắc nước tiểu có vẻ đáng sợ nhưng nó lại không nguy hiểm. Nước tiểu màu xanh lá cây có thể do nhiều nguyên nhân như tác dụng phụ của thuốc , một số bệnh nhiễm trùng và vấn đề về gan

Trong trường hợp của ca bệnh trên, thủ phạm khiến nước tiểu màu xanh là thuốc gây mê propofol. Loại thuốc này được sử dụng rộng rãi để gây mê toàn thân. Nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, nó có thể khiến nước tiểu có màu xanh lá cây.

Nguyên nhân chính xác khiến nước tiếu có màu xanh lá cây hiện vẫn chưa được khoa học giải thích rõ ràng. Các chuyên gia cho rằng một số chất trong thuốc propofol thường được chuyển hóa ở gan. Nhưng trong vài trường hợp, chúng lại được cơ thể thải trừ qua thận. Hiện tượng này khiến nước tiểu chuyển sang màu xanh lá cây.

Biểu hiện này là lành tính và sẽ hết khi ngừng dùng thuốc. Với ca bệnh trên, màu nước tiểu đã trở lại bình sau khi cơ thể ông đào thải hết thuốc propofol.

Ông nằm lại bệnh viện điều trị trong 2 tuần, sau đó được chuyển đến một cơ sở phục hồi chức năng, theo News24.