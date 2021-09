Người mắc bệnh gan cần lưu ý giữa mùa dịch ?

Người bị bệnh lý nền về gan có nguy cơ biến chứng do Covid-19 rất cao

Gan trong cơ thể người tựa như một chiếc “máy lọc” nhằm chuyển hóa thực phẩm… thành những chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể và tiến hành đào thải độc tố ra bên ngoài giúp duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, gan cũng rất dễ bị tổn thương. Khi gan đã mắc bệnh sẽ dẫn đến khả năng miễn dịch cũng bị suy yếu nặng nề, giảm khả năng tạo ra các tế bào cần thiết để thiết lập hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Người có bệnh lý về gan mạn tính có nguy cơ mắc Covid-19 và tỷ lệ tử vong cao

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Hepatology Communications, do các nhà khoa học Tây Ban Nha thực hiện đã chỉ ra rằng rối loạn chức năng miễn dịch liên quan đến gan có thể làm tăng tính nhạy cảm với các bệnh nhiễm trùng. Trong khi đó, hội chứng hô hấp cấp tính do virus SARS-CoV-2 là một loại bệnh lây nhiễm nghiêm trọng đang trở thành đại dịch khắp toàn cầu. Nghiên cứu cũng nêu rõ, xơ gan và việc nhiễm virus SARS-CoV-2 dường như là một bộ đôi gây chết người vì nó làm diễn tiến nhanh quá trình suy giảm miễn dịch.

Mối liên quan giữa bệnh gan và Covid-19 rất nghiêm trọng, cần đặc biệt lưu tâm

Trong bài nghiên cứu, các tác giả cũng chỉ ra ngay từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra thì những người bị nhiễm có bệnh nền như béo phì, tiểu đường, cao huyết áp có tiên lượng rất xấu về sự tiến triển của Covid-19.

Bí quyết sống khỏe cho người mắc bệnh gan giữa đại dịch Covid-19

Tuy rằng Covid-19 có thể làm tình trạng tổn thương của gan diễn tiến nặng hơn nhưng các nghiên cứu trong nước và quốc tế vẫn chưa chỉ ra được cơ chế tác động của Covid-19 lên chức năng gan và cũng chưa chứng minh được rõ ràng liệu virus SARS-CoV-2 có thể tự gây ra các tổn thương cho gan hay không. Bởi vì tổn thương gan cấp tính như tăng men gan, viêm gan, suy gan… hoặc ứ mật có thể do “cơn bão cytokine”, một phản ứng miễn dịch quá mức đối với các kích thích đối với cơ thể từ bên ngoài, không liên quan đến Covid-19.

Do đó, phòng nguy cơ mắc Covid-19 và hạn chế tình trạng bệnh gan mãn tính viêm gan, gan nhiễm mỡ không do rượu, bệnh gan liên quan rượu, viêm gan siêu vi... tiến triển nặng thì người bệnh nên tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. Hiện vẫn chưa có dữ liệu cho thấy các loại vaccine giúp phòng ngừa Covid-19 gây tác dụng phụ lên đối tượng bị các bệnh liên quan đến gan. Do đó, người bệnh hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị, bác sĩ chuyên khoa và sớm tiến hành việc tiêm vaccine phòng Covid-19 theo chỉ định, không nên lo lắng hay trì hoãn.

Bí quyết sống khỏe cho người mắc bệnh gan giữa đại dịch Covid-19

Trong thời điểm dịch bùng phát mạnh, nhiều địa phương áp dụng các chỉ thị giãn cách, người dân không được ra ngoài thì người bệnh đang điều trị các bệnh về gan có thể kết nối với bác sĩ thông qua các mạng xã hội, điện thoại để chia sẻ thông tin bệnh tình để bác sĩ đưa ra những toa thuốc hợp lý với tiến triển của bệnh. Nên cùng bác sĩ xây dựng chế độ ăn uống phù hợp, kế hoạch tập luyện, vận động, đều đặn, phù hợp với sức khỏe.

Ngoài ra, PGS-TS Nguyễn Thị Vân Hồng - nguyên Phó trưởng khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Bạch Mai cũng khuyên người bệnh gan nên tăng cường sức khỏe lá gan bằng việc tham khảo và lựa chọn những sản phẩm giúp bảo vệ và tăng sức đề kháng cho gan bằng dược liệu thiên nhiên.

Hiện nay, với công nghệ định chuẩn hoạt chất hướng gan - cơ chế lấy những hoạt chất có lợi cho gan từ 7 loại thảo dược nấm linh chi lim, hà thủ ô đỏ, đan sâm, hoa marigold, núc nác, nấm sò, hoài sơn... sản phẩm của Dược Hậu Giang cho tác dụng cộng gộp nhằm bảo vệ tế bào gan tốt hơn cũng như cải thiện, nâng sức đề kháng của cơ thể, đẩy lùi và ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các tác nhân có hại cho gan.

Lựa chọn đúng sản phẩm bảo vệ, tăng sự miễn dịch cho gan bên cạnh việc thường xuyên cập nhật các thông tin về dịch bệnh và nâng cao ý thức trong điều trị bệnh nền sẽ giúp mỗi người vượt qua đại dịch một cách khỏe mạnh, an toàn.