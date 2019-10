Người nguy kịch, kẻ tử vong do dùng thuốc cấm, trôi nổi

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Ngọc Ánh, Phó trưởng Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), cho biết: Qua thời gian sử dụng sản phẩm trên, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đau lưng, tăng huyết áp và đái tháo đường. Được điều trị tại Khoa Nội Cơ Xương Khớp của bệnh viện nhưng bệnh nhân vẫn tiếp tục chuyển biến nặng.

Không may mắn như bà L., bà Đ.T.S (67 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cũng nhập viện Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch sau thời gian dài uống các loại đông dược trôi nổi để điều trị đái tháo đường. Bệnh nhân được điều trị tích cực, thở máy, lọc máu. Tuy nhiên, không may mắn như bà L., tình trạng bệnh nhân S. sau nhiều ngày điều trị vẫn tiến triển nặng, suy hô hấp, bệnh nhân lại kèm suy thận nên bệnh nhân đã không qua khỏi.

Bác sĩ Ánh khuyến cáo người bệnh tiểu đường không nên nghe lời truyền miệng, sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, trôi nổi gây hại cho bản thân, khiến bệnh ngày càng nặng, thậm chí tử vong.

Qua so sánh đối chiếu với những toa thuốc của các bệnh nhân trước đó cũng nhập viện sau khi sử dụng các thuốc này, bác sĩ nhận thấy trong các loại thuốc tể trôi nổi trị tiểu đường có thành phần là phenformin.

Với Tiểu đường hoàn, từ tháng 3.2019, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ra quyết định thu hồi sản phẩm trên thị trường và yêu cầu Công ty Cổ phần Difoco ngừng sản xuất, buôn bán, sản phẩm Tiểu đường hoàn.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua kiểm tra việc sản xuất, lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiểu đường hoàn (sản phẩm do Chi nhánh Công ty Cổ phần Difoco công bố, sản xuất tại địa chỉ: 276/17/2 Mã Lò, Khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM), Cục An toàn thực phẩm đã phát hiện nguyên liệu sản xuất Tiểu đường hoàn không đúng với công bố. Theo Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 31090/2016/ATTP-XNCB ngày 21.11.2016, sản ph ẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiểu đường hoàn được sản xuất từ nguyên liệu có tên là “Thảo dược tiểu đường”, “Thảo dược hỗ trợ tiểu đường”, tuy nhiên, thực tế, nguyên liệu đã phối trộn sẵn không đúng với tên nguyên liệu đã công bố.