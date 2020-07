Người thân chết do Covid-19, gia đình 'sốc' với bản viện phí hơn 1 triệu USD

Một chủ tài khoản đã đăng ảnh bản tóm tắt chi phí nằm viện bốn tuần trong bản kê đòi bồi thường bảo hiểm nói trên lên Instagram ngày 28.6 vừa qua.

Theo Cơ quan Nguồn lực và Dịch vụ Y tế Mỹ (HRSA), đối với các cá nhân không có bảo hiểm , chi phí y tế sẽ được hỗ trợ theo Đạo luật ứng phó với virus Corona và đặt các gia đình là ưu tiên cao nhất (Families First Coronavirus Response Act - FFCRA) - quy định chi tiền hỗ trợ cho những người mắc Covid-19 hoặc đang phải chăm sóc người nhiễm Covid-19, cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí toàn dân...; Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES). HRSA tuyên bố trên trang web của mình rằng một phần của các dự luật này đã được thông qua để giúp chống lại đại dịch do virus Corona chủng mới gây ra, theo Newsweek.