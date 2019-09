Người thuận tay trái có lợi thế gì so với người bình thường?

“Ăn nói” tốt hơn

Một nghiên cứu vừa được công bố của Đại học Oxford (Anh) xác nhận rằng đối với người thuận tay trái, vùng ngôn ngữ bán cầu não phải và trái giao tiếp, phối hợp với nhau nhiều hơn so với người thuận tay phải. Điều này khẳng định người thuận tay trái có lợi thế nhất định khi thực hiện một số nhiệm vụ, hành vi bằng lời nói.

Đấu sĩ tốt hơn

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng những người thuận tay trái là những người đấu sĩ tốt hơn. Lý do là một người bình thường được huấn luyện để tung cú đấm từ bên phải và mong đợi một cú đấm từ phía đó. Khi một người thuận tay trái “ra tay”, não của người thuận tay phải bị rối loạn và không thấy được cú đấm, theo trang tin The Health Site.

Thông minh

Bên cạnh những mối liên kết não được tăng cường, các nghiên cứu tại Đại học Athens (Hy Lạp) đã chứng minh rằng những người thuận tay trái có kỹ năng nhận thức tốt hơn, mạnh hơn và nhanh hơn so với những người thuận tay phải.

Các nghiên cứu này cũng đã chứng minh rằng người thuận tay trái linh hoạt hơn về mặt tinh thần và kiểm soát sức khỏe tâm thần của mình tốt hơn, theo trang tin The Health Site.

Dễ vượt qua kỳ thi lái xe hơn

Bộ nhớ của họ tốt hơn người thuận tay phải, khiến họ sáng tạo và có trách nhiệm hơn trong khi xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ. Họ không đi lạc nhiều như người thuận tay phải, khiến họ có nhiều khả năng vượt qua bài kiểm tra lái xe.

Theo dữ liệu thu thập được từ các trường lái xe ô tô ở Anh, 57% người thuận tay trái vượt qua bài kiểm tra lái xe của họ vào lần thử đầu tiên trong khi tỷ lệ tương ứng ở người thuận tay phải là 47%, theo trang tin The Health Site.

Giảm rủi ro một số bệnh

Người thuận tay trái được bảo vệ tự nhiên khỏi một số bệnh. Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, do mối quan hệ giữa ADN và gien cơ bản, người thuận tay trái ít có nguy cơ mắc phải các vấn đề sức khỏe này.

Một nghiên cứu khác được đăng tải trên chuyên san Brain cho thấy người thuận tay trái cũng có rủi ro mắc bệnh Parkinson thấp hơn.