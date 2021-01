Nguy cơ tự tử ở người mắc ADHD

Một nghiên cứu ở Canada cho thấy phụ nữ mắc chứng hội chứng rối loạn tăng động - giảm chú ý (ADHD) có nguy cơ tự tử cao gấp 8 lần người không mắc ADHD, trong khi nguy cơ này ở nam giới mắc chứng ADHD là gấp 4 lần rưỡi.

Kết quả cho thấy tỷ lệ tìm cách tự tử cao hơn nhiều ở phụ nữ mắc ADHD (24%) so với phụ nữ không mắc (3%).

Nam giới mắc ADHD cũng có nhiều khả năng tìm cách tự tử hơn so với nam giới không bị ADHD (9% so với 2%). “Những người mắc ADHD vẫn có tỷ lệ tìm cách tự tử cao hơn 56% so với những người không bị ADHD”, trưởng nhóm nghiên cứu Esme Fuller-Thomson cho hay.