Nhập viện vì chơi xe điện tự cân bằng và ván trượt tăng, hầu hết bị gãy xương

Song song với sự gia tăng này, số lượng trẻ bị tai nạn liên quan đến xe điện tự cân bằng và ván trượt đã nhập viện ở các nước trên cũng đã tăng, theo The US News.

Một nghiên cứu mới được đăng trên Tạp chí Trẻ em đã cho thấy gần 27.000 trẻ dưới 18 tuổi được đưa vào khoa cấp cứu ở các bệnh viện ở Mỹ để điều trị trong vòng hai năm 2015 và 2016 vì chơi xe điện tự cân bằng, trong khi đó số lượng nhập viện vì các vết thương do ván trượt gây ra cao hơn (121.398 trẻ nhập viện vì ván trượt).

Độ tuổi trung bình của những trẻ bị thương do xe điện tự cân bằng gây nên là 11, trong khi đó hầu hết là trẻ 13 tuổi bị thương do ván trượt gây nên. Bé trai bị thương nhiều hơn bé gái.

Hầu hết trẻ bị gãy xương. Một số bị bong gân. Cổ tay là phần bị thương nhiều nhất, kế đó là cẳng tay và đầu.

Đa phần trẻ bị tai nạn do xe điện tự cân bằng gây ra ở nhà, trong khi đó trẻ bị tai nạn do ván trượt gây ra ở trên đường, theo US News.