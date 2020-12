Nhiều người mắc phải sai lầm này trong ăn uống

Kỳ nghỉ là thời điểm mà việc giảm cân được “bỏ qua” và thời gian dành cho bạn bè và gia đình bên những món ăn ngon được ưu tiên hơn bất kỳ chế độ ăn kiêng nào chúng ta đang cố gắng tuân theo.

Một cuộc khảo sát mới cho thấy rằng hơn một nửa trong số chúng ta sẽ không thích đồ ăn ngày lễ nhiều như vậy nếu chúng ta biết mình đang thực sự ăn bao nhiêu.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi các nhà sản xuất V8 và những phát hiện mà họ đã chia sẻ với Eat This, Not That!, cho thấy hơn 2/3 số người Mỹ được hỏi (67%) đồng ý rằng họ không thực sự chú ý đến việc tiêu thụ bao nhiêu calo trong kỳ nghỉ, trong khi gần 77% nói rằng tận hưởng kỳ nghỉ quan trọng hơn việc… đếm calo.

Nhiều người thực sự không biết bữa ăn ngày lễ của mình “thiếu lành mạnh” như thế nào. Hơn một nửa số người được hỏi (57%) nói rằng họ sẽ ăn ít hơn nếu họ biết mình thực sự tiêu thụ bao nhiêu calo. Có vẻ như thái độ háu ăn chủ yếu dựa trên triết lý cũ "thiếu hiểu biết là hạnh phúc”.

Điều này đặc biệt đúng với những người Mỹ trẻ tuổi, những người có lẽ khắt khe hơn với chế độ ăn kiêng của họ trong năm. Hơn 60% trong số họ cho biết họ thực sự mong chờ kỳ nghỉ lễ vì điều đó khiến họ có cớ để ăn những thực phẩm không lành mạnh

Các lễ hội Giáng sinh và Năm mới sắp tới giống như thời điểm hoàn hảo để tạm dừng việc đếm calo và ăn uống lành mạnh. Hãy nhớ rằng có nhiều điều chỉnh nhỏ mà bạn có thể thực hiện trong mùa lễ này để tránh ăn quá nhiều…, theo Eat This, Not That!