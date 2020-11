Những dấu hiệu bạn có thể đang mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt

"Đó là một loại tin tốt - một loại tin xấu", ông nói về chẩn đoán của mình. Ông tiếp: "Tin tốt là chúng tôi đã bắt được nó sớm. Không phải tin tốt là nó hơi hung dữ, vì vậy tôi sẽ dành một chút thời gian để giải quyết việc này".

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, một trong những động lực chính của ông khi chia sẻ tin tức này là nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư , căn bệnh ảnh hưởng đến 1/9 nam giới và 1/7 người Mỹ gốc Phi.

Mặc dù ung thư tuyến tiền liệt có thể được điều trị theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng - "phẫu thuật, xạ trị, liệu pháp tiêu điểm", theo bác sĩ của ông Al Roker, tiến sĩ Vincent Laudone - nhưng ông Al Roker sẽ được phẫu thuật để cắt bỏ tuyến, vì "bệnh ung thư của ông có vẻ hạn chế hoặc giới hạn trong tuyến tiền liệt" nhưng "tích cực hơn", theo Eat This, Not That!

Ai có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tất cả nam giới đều có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt. Trên thực tế, 13 trong số 100 người đàn ông Mỹ sẽ được chẩn đoán mắc bệnh này trong suốt cuộc đời của họ, trong khi kết quả là 2-3 người sẽ tử vong.

Các yếu tố nguy cơ bao gồm tuổi tác (đàn ông càng lớn tuổi khả năng mắc ung thư tuyến tiền liệt càng lớn), tiền sử gia đình về tình trạng này và chủng tộc.

Các dấu hiệu và triệu chứng

Theo ông Roker, bệnh ung thư của ông được phát hiện trong một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thật không may, điều này là quá phổ biến. Darren Mareiniss, tiến sĩ, bác sĩ Y khoa Cấp cứu tại Trung tâm Y tế Einstein ở Philadelphia (Mỹ), giải thích: Rất hiếm khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng do ung thư tuyến tiền liệt. Hầu hết được chẩn đoán ở giai đoạn cục bộ và tiệm cận.

Tuy nhiên, có những triệu chứng cần chú ý. CDC Mỹ cho biết: Những người khác nhau có các triệu chứng khác nhau đối với ung thư tuyến tiền liệt. Một số nam giới không có triệu chứng nào, theo Eat This, Not That!

Dưới đây là các triệu chứng phổ biến nhất:

Khó khăn khi bắt đầu đi tiểu.

Dòng chảy yếu hoặc gián đoạn của nước tiểu.

Đi tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào ban đêm.

Khó làm rỗng bàng quang hoàn toàn.

Đau hoặc nóng rát khi đi tiểu.

Đau lưng, hông hoặc xương chậu không biến mất.

Đau khi xuất tinh.

Tiến sĩ Mareiniss lưu ý rằng tiểu máu (có máu trong nước tiểu), có thể là một dấu hiệu sớm hơn, trong khi "bệnh tiến triển có thể xuất hiện với bí tiểu, tiểu không kiểm soát, suy nhược, sụt cân, rối loạn cương dương và đau xương".

Khi nào nên khám sàng lọc?

Do thực tế là một số người không gặp phải các triệu chứng, Lực lượng Đặc nhiệm Dịch vụ Dự phòng Mỹ khuyến cáo rằng tất cả nam giới trong độ tuổi từ 55 đến 69 nên trao đổi với bác sĩ của họ về việc được kiểm tra.

Tuy nhiên, Tổ chức Ung thư Tuyến tiền liệt khuyến nghị đàn ông Mỹ gốc Phi bắt đầu nói chuyện với bác sĩ ở tuổi 40, trong khi Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến nghị trao đổi về việc khám sàng lọc ở tuổi 45 cho người Mỹ gốc Phi và cả những người đàn ông có cha hoặc anh trai được chẩn đoán mắc bệnh này trước 65 tuổi, theo Eat This, Not That!

Hãy chắc chắn rằng bạn gặp bác sĩ hoặc chuyên gia y tế nếu bạn lo lắng mình đang gặp rủi ro.