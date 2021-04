Những dấu hiệu bạn có thể mắc ‘căn bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới’

Ở cấp độ toàn cầu, "kẻ giết người lớn nhất thế giới là bệnh thiếu máu cơ tim, gây ra 16% tổng số ca tử vong trên thế giới", theo báo cáo của WHO.

Không có gì ngạc nhiên khi Healthline gọi vấn đề, còn được gọi là bệnh động mạch vành (CAD), là "căn bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới".

Làm thế nào để bạn biết nếu bạn đang mắc căn bệnh trên? Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết: “CAD gây ra bởi sự tích tụ mảng bám trong thành động mạch cung cấp máu cho tim và các bộ phận khác của cơ thể. Khi các động mạch vành này bị tắc nghẽn bởi sự tích tụ mảng bám hẹp, dòng máu bị tắc nghẽn”.

Bạn có thể đoán điều gì xảy ra tiếp theo. Dưới đây là các triệu chứng chính của CAD, theo Eat This, Not That!

1. Bạn có thể bị đau thắt ngực

CDC Mỹ cho biết: “ Đau thắt ngực, hay đau ngực và khó chịu, là triệu chứng phổ biến nhất của bệnh CAD. Đau thắt ngực có thể xảy ra khi có quá nhiều mảng bám tích tụ bên trong các động mạch, khiến chúng bị thu hẹp. Động mạch bị thu hẹp có thể gây ra đau ngực vì chúng có thể cản trở lưu lượng máu đến cơ tim và phần còn lại của cơ thể", theo Eat This, Not That!

Trong khi đó, Michigan Medicine cho biết: "Đau thắt ngực có thể có cảm giác như bị đè hoặc bị ép trong ngực. Cơn đau cũng có thể xảy ra ở vai, cánh tay, cổ, hàm hoặc lưng".

2. Bạn có thể mắc chứng loạn nhịp tim

Ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, có lối sống lành mạnh... là những cách để bảo vệ trái tim của bạn Ảnh minh họa: Shutterstock

Michigan Medicine cho biết: “Theo thời gian, CAD có thể làm suy yếu cơ tim và dẫn đến suy tim và loạn nhịp tim. Suy tim là tình trạng tim của bạn không thể bơm đủ máu đi khắp cơ thể. Rối loạn nhịp tim là các vấn đề về tốc độ hoặc nhịp điệu của nhịp tim".

3. Bạn có thể bị đau tim

CDC Mỹ cho biết: “Đối với nhiều người, manh mối đầu tiên cho thấy họ mắc bệnh CAD là một cơn đau tim ".

Các triệu chứng của cơn đau tim bao gồm:

Đau hoặc khó chịu ở ngực (đau thắt ngực)

Suy nhược, choáng váng, buồn nôn (cảm thấy đau bụng) hoặc đổ mồ hôi lạnh

Đau hoặc khó chịu ở cánh tay hoặc vai

Hụt hơi

4. Phụ nữ có nhiều khả năng mắc các triệu chứng này hơn

Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho biết: Phụ nữ ít bị đau ngực hơn nam giới. Thay vào đó, họ có nhiều khả năng trải nghiệm:

Chóng mặt

Mệt mỏi

Buồn nôn

Áp lực hoặc tức ngực

Đau bụng

Phụ nữ cũng có nhiều khả năng không có triệu chứng của bệnh mạch vành hơn nam giới.

5. Bạn có thể bị suy tim

CDC Mỹ cho biết: “Theo thời gian, CAD có thể làm suy yếu cơ tim. Điều này có thể dẫn đến suy tim, một tình trạng nghiêm trọng mà tim không thể bơm máu như bình thường".

6. Phải làm gì nếu bạn cảm thấy mình có những triệu chứng này?

Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho biết: Các triệu chứng có thể trở nên tồi tệ hơn khi sự tích tụ của mảng bám tiếp tục làm hẹp động mạch vành. Đau hoặc khó chịu ở ngực không biến mất hoặc xảy ra thường xuyên hơn hoặc khi bạn đang nghỉ ngơi có thể là dấu hiệu của cơn đau tim. Nếu bạn không biết liệu cơn đau ngực của mình là đau thắt ngực hay đau tim, hãy gọi cho cấp cứu ngay lập tức. Tất cả các cơn đau ngực nên được bác sĩ kiểm tra, theo Eat This, Not That!