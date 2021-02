Những dấu hiệu ‘tố cáo’ bạn đang ăn quá nhiều thực phẩm khủng khiếp

Cơ thể của bạn là cơ quan tinh vi nhất trên hành tinh, một động cơ tiết kiệm nhiên liệu và tự duy trì, có khả năng xử lý năng lượng, tự loại bỏ độc tố và chất thải, tự điều chỉnh nhiệt độ và thậm chí tự bảo vệ khỏi nhiễm trùng có hại.

Nhưng nếu bạn đang nạp vào cơ thể quá nhiều thực phẩm không đúng cách - những thực phẩm không tốt, được chế biến quá kỹ và ít dinh dưỡng - thì kỳ quan thiên nhiên phức tạp kỳ diệu này sẽ bắt đầu vỡ ra và tan vỡ.

Stephen Kopecky, bác sĩ tim mạch tại Phòng khám Mayo (Mỹ), đã từng lưu ý: cơ thể chúng ta không được thiết kế để ăn quá nhiều loại thực phẩm khủng khiếp (và đặc biệt là thức ăn chiên) mà rất nhiều người trong chúng ta tiêu thụ hằng ngày, theo Eat This, Not That!

Ông Kopecky nói: “Nếu bạn có động cơ diesel, bạn sẽ không đổ xăng vào thùng dầu diesel của mình. Bạn tò mò không biết một số dấu hiệu tinh tế là bạn đang đổ nhầm nhiên liệu vào bình xăng của mình?”.

1. Vết cắt nhỏ và vết xước khó chữa lành

Bạn đã bao giờ vô tình cắt vào một ngón tay khi đang cắt hành và nhận thấy rằng vết thương vẫn ở đó rất lâu chưa? Chế độ ăn uống của bạn có thể là một phần nguyên nhân. Vết cắt và vết thương cần nhiều chất dinh dưỡng để chữa lành, và chế độ ăn uống quá ít chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến thời gian hồi phục của bạn.

Theo một nghiên cứu trên các bệnh nhân chăm sóc đặc biệt được công bố trên tạp chí World Review of Nutrition and Dietetics, "các nghiên cứu quan sát và tiền lâm sàng mô tả tác động có hại của việc thiếu năng lượng, protein và vi chất dinh dưỡng đối với việc chữa lành vết thương và đối với gánh nặng loét do tì đè (PU), và chứng minh rằng PU nghiêm trọng làm tăng chi tiêu năng lượng hằng ngày của bệnh nhân", theo Eat This, Not That!

Nói cách khác, chế độ ăn uống của bạn ảnh hưởng đến khả năng tự chữa lành da thịt của bạn, bao gồm cả vết thương, và nếu bạn bị một vết thương nghiêm trọng, sự trao đổi chất của bạn sẽ hoạt động quá mức để khắc phục vấn đề.

2. Tóc ngày càng dễ gãy hoặc mỏng

Đừng bỏ qua trái cây và rau, cũng như nên nấu ăn ở nhà nhiều hơn để bạn có thể kiểm soát được thực phẩm ăn vào Ảnh minh họa: Shutterstock

Các nang tóc của bạn cần đủ chất dinh dưỡng để hoạt động một cách tối ưu.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dermatology Practical & Conceptual, thiếu sắt (có trong hải sản, đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt và thịt), kẽm (có trong thịt, động vật có vỏ, hạt, sữa và trứng), vitamin B chẳng hạn như niacin (có trong thịt gà, thịt nạc, nấm và gạo lứt) và các chất dinh dưỡng khác như vitamin D, A, E và a xít folic (có trong rau xanh) đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phát triển tóc, lông khỏe mạnh của cơ thể bạn.

3. Sức khỏe răng miệng bị ảnh hưởng

Thạc sĩ Kristin Kirkpatrick của Cleveland Clinic, viết: “Nướu bị viêm hoặc chảy máu và sâu răng đều là dấu hiệu của một chế độ ăn uống nghèo nàn. Nếu bạn đến nha sĩ để trám răng, hãy nghĩ xem bạn đang tiêu thụ bao nhiêu đồ uống và thực phẩm có đường. Ngoài ra, nướu bị sưng hoặc chảy máu thường liên quan đến việc cung cấp quá ít vitamin C trong chế độ ăn uống của bạn. Bạn có thể tăng cường vitamin C bằng thực phẩm chẳng hạn như dâu tây, cà chua, rau lá xanh và khoai tây".

4. Da đang có dấu hiệu lão hóa

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dermato Endocrinology, việc cơ thể thiếu đi nguồn dinh dưỡng tốt sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình của bạn.

Chiến lược phòng ngừa tốt nhất chống lại (tác động lão hóa da bên ngoài) là lối sống được điều tiết tốt (hạn chế calo, chăm sóc cơ thể và tập thể dục cho cơ thể), với tình trạng căng thẳng thấp và chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng, bao gồm thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa

Những thực phẩm đó nên bao gồm "chất chống ô xy hóa như carotenoid, tocophenol và flavonoid, cũng như vitamin (A, C, D và E), a xít béo omega-3 thiết yếu, một số protrein”.

Để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đó cho cơ thể, hãy đảm bảo ăn đủ khẩu phần trái cây và rau quả hằng ngày, theo Eat This, Not That!