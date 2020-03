Sự tăng trưởng bất thường của các tế bào mạch máu trong mắt dẫn đến mù lòa do cả bệnh tiểu đường và thoái hóa điểm vàng do tuổi già.

Các thử nghiệm đã chỉ ra rằng homoisoflavonoid có trong hoa lục bình có thể ngăn chặn sự phát triển của các mạch máu bất thường trong mắt này.

Các nhà nghiên cứu nói rằng trong tương lai họ có thể tổng hợp các hợp chất mạnh mẽ này để phát triển các phương pháp điều trị mới.

Các nhà nghiên cứu tin rằng kết quả của họ đã chỉ ra các phương pháp điều trị có thể trong tương lai để điều trị nhiều bệnh thoái hóa mắt

Tiến sĩ Sianne Schsterkard thuộc Đại học Kingston (Anh), cho biết: Khám phá này mang lại những đột phá mới trong điều trị các bệnh thoái hóa mắt như sau, theo What’s New today.

• Bệnh võng mạc tiểu đường

Bệnh võng mạc tiểu đường là do lượng đường trong máu cao gây tổn thương cho mắt và gây mù nếu không được điều trị.

Bệnh xảy ra khi thay đổi mức glucose trong máu, làm cho các mạch máu sưng lên và rò rỉ chất dịch vào phía sau mắt. Điều trị chủ yếu bằng phẫu thuật laser.

Số liệu ước tính bệnh này ảnh hưởng đến 28 triệu người trên toàn thế giới

• Thoái hóa điểm vàng

Thoái hóa điểm vàng thể ướt là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù và ảnh hưởng đến 20 triệu người lớn tuổi trên toàn thế giới

Bệnh này thường được điều trị bằng cách tiêm thuốc trực tiếp vào mắt, khiến bệnh nhân có nguy cơ bị rách và nhiễm trùng đau đớn.

Giáo sư Tim Corson, từ Đại học Indiana (Mỹ), cho biết các phương pháp điều trị hiện tại là tiêm vào mắt và không phải có tác dụng với tất cả bệnh nhân.

Và những phát hiện này là bước đầu tiên để hướng tới các liệu pháp điều trị thay thế cho các mũi tiêm.

• Bệnh võng mạc do sinh non

Sự tăng trưởng bất thường của các tế bào mạch máu mới trong mắt cũng dẫn đến mù lòa ở trẻ sinh non, được gọi là bệnh võng mạc do sinh non.

Theo Bệnh viện Great Ormond Street (Anh), khoảng 20% trẻ sinh non bị mắc bệnh võng mạc do sinh non, đặc biệt là ở trẻ chưa đầy 32 tuần tuổi.

Nghiên cứu, cũng có sự tham gia của các nhà nghiên cứu từ Đại học Indiana (Mỹ), đã được công bố trên Tạp chí Sản phẩm tự nhiên (Mỹ), theo What’s New today.