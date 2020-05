Những 'kẻ thù' tồi tệ nhất của da và cách đối phó

Sự xuất hiện ngày càng nhiều vết chân chim, nếp nhăn, đốm đồi mồi… được xem là dấu hiệu của sự lão hóa , vốn là điều không thể tránh khỏi. Có một số tác nhân có thể thúc đẩy quá trình này, may mắn là bạn có thể kiểm soát chúng.

Sau đây là 6 nguyên nhân phổ biến nhất gây tổn thương da và cách đối phó, theo The Health Site.

1. Tiếp xúc ánh nắng quá mức

Mặt trời là mối đe dọa lớn nhất của bạn vì nó khiến da bạn mất mịn, gây ra nếp nhăn, tăng sắc tố và làm cho làn da bị xỉn màu. Ánh sáng mặt trời cung cấp cho chúng ta vitamin D, nhưng quá nhiều ánh nắng mặt trời thì lại hủy hoại làn da.

Các tia cực tím từ mặt trời có thể xâm nhập sâu vào da của bạn và làm hỏng collagen - protein giữ cho làn da của bạn gắn kết với nhau một cách chắc chắn và mịn màng. Mất tính đàn hồi và collagen trong da có thể dẫn đến sự phát triển nếp nhăn, đốm nâu và tình trạng lão hóa.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều cũng có thể làm tăng sắc tố, bỏng nắng, thậm chí ung thư da.

Cách phòng tránh: Tránh xa Tránh xa ánh nắng mặt trời là cách tốt nhất để bảo vệ làn da của bạn khỏi các tia cực tím có hại. Nhưng vì không phải lúc nào bạn cũng có thể làm thế, hãy bôi kem chống nắng có hiệu quả cao, đội mũ và mặc quần áo chống nắng khi ra ngoài nắng, theo The Health Site.

2. Thuốc lá và rượu

Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến phổi mà cả làn da của bạn. Thuốc lá làm mất ô xy của da, khiến nó trông có màu xám nhạt. Thiếu ô xy và chất dinh dưỡng cũng có thể dẫn đến nếp nhăn và làm cho da chảy xệ. Những người hút thuốc cũng có khả năng làn da thấp và dễ khiến da mất nước. Hút thuốc có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt kéo dài các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, cần cho việc sản xuất collagen.

Rượu cũng có thể làm mất nước cơ thể, và da bị mất nước có thể gây ra lão hóa sớm.

Cách phòng tránh: Ngừng hút thuốc và uống rượu, bạn có thể bắt đầu từng bước nhỏ. Ngăn ngừa tình trạng da mất nước bằng cách uống nhiều nước và sử dụng kem dưỡng ẩm thích hợp. Uống vitamin C và bổ sung chất chống ô xy hóa có thể làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, đồng thời thúc đẩy việc sản xuất collagen.

3. Thiếu ngủ

Nếu bạn ngủ không đủ giấc , điều đó sẽ phản chiếu lên làn da của bạn. Bạn có thể nhận thấy da sạm và bọng mắt sau vài đêm thiếu ngủ. Thiếu ngủ mạn tính có thể gây ra nếp nhăn và quầng thâm dưới mắt.

Cách phòng tránh: Cách tốt nhất là xác định tác nhân kích hoạt - đó có thể là căng thẳng, áp lực công việc hoặc : Cách tốt nhất là xác định tác nhân kích hoạt - đó có thể là căng thẳng, áp lực công việc hoặc cuộc sống xã hội bận rộn - và tìm cách đối phó với nó, theo The Health Site.

4. Tăng/giảm cân

Tăng cân mạnh có thể dẫn đến rạn da trong khi giảm cân đột ngột khiến da bị chảy xệ.

Cách phòng tránh: Cố gắng duy trì thể trọng ổn định và tập trung vào việc giảm cân từ từ nhưng đều đặn, theo The Health Site.

5. Thời tiết và môi trường

Thời tiết khô, không khí ô nhiễm, môi trường bụi bặm, tất cả đều có hại cho da. Chúng có thể làm hỏng các tế bào da, làm suy giảm cấu trúc hỗ trợ da và tác động tiêu cực đến việc sản xuất collagen.

Các chất gây ô nhiễm không khí có thể phá vỡ khả năng điều chỉnh độ ẩm của da, khiến da khô và bong vảy. Mất độ ẩm có thể bịt kín lỗ chân lông, dẫn đến việc nổi mụn. Bên cạnh đó, tổn thương do gốc tự do gây ra có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Cách phòng tránh: Cần hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm không khí, hạn chế ra ngoài trời nắng nóng và có các biện pháp bảo vệ da phù hợp...

6. Stress

Stress làm giảm “hàng rào” lipid trên da, vốn hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên, và điều này dẫn đến việc làn da bị xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn và da khô.

Cách phòng tránh: Nếu bạn có làn da khô, tránh rửa mặt thường xuyên bằng sữa rửa mặt hoặc xà phòng. Chỉ sử dụng nước khi không cần tẩy trang. Thoa kem dưỡng ẩm dày để giữ ẩm cho da cả ngày. Điều này sẽ giúp giảm nếp nhăn do khô da. Ăn thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa như các vitamin A, C và E có thể giúp ngăn chặn tổn hại do gốc tự do gây ra đồng thời giảm đi nếp nhăn, theo The Health Site.