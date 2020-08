Những món bạn phải tránh khi gần đến giờ lên giường để dễ ngủ

Nếu bạn không uống cà phê, không bị căng thẳng, đã tránh tiếp xúc với ánh sáng xanh màn hình điện thoại trước khi lên giường mà vẫn khó ngủ thì nguyên nhân rất có thể đến từ những món sau:

1. Sô cô la

Sô cô la đen có thể mang nhiều lợi ích sức khỏe , từ cải thiện tâm trạng, tăng cường sức khỏe tim mạch đến đến giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là loại có hàm lượng ca cao trên 70%.

Tuy nhiên, trong sô cô la cũng có chứa caffeine. Caffeine trong sô cô la cũng có tác dụng giúp tỉnh táo như trong cà phê. Vì vậy, ăn sô cô la vào buổi tối có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, theo Eat This, Not That.

2. Món cay

Ăn ớt cũng như các món cay làm từ ớt sẽ làm tăng quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt năng lượng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không nên ăn các món cay vào thời điểm gần giờ đi ngủ vì có thể gây chứng ợ nóng.

Để chìm vào giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm dần. Trong khi đó, ớt lại có tác dụng làm tăng nhiệt độ bên trong cơ thể. Vì vậy, ăn ớt gần giờ đi ngủ sẽ khiến chúng ta cảm thấy tỉnh táo và khó ngủ.

3. Hành tây

Hành tây khi vào dạ dày có thể sinh khí. Với một số người nhạy cảm, ăn nhiều hành tây có thể gây chứng trào ngược a xít dạ dày

Các bằng chứng khoa học cho thấy ăn hành tây còn tươi có thể gây trào ngược và kéo dài tình trạng ợ nóng. Nếu tình trạng này xuất hiện vào buổi tối sẽ gây khó ngủ.

4. Matcha hay trà xanh

Không thể nào phủ nhận những lợi ích sức khỏe của trà xanh và trà matcha. Nhưng để tận dụng tối đa hiệu quả của trà, mọi người chỉ nên uống vào ban ngày và tránh uống trong khoảng thời gian vài giờ trước khi ngủ.

Ngoài caffeine, trà xanh còn chứa theobromine và theophylline. Đây là 2 hợp chất có thể làm tăng nhịp tim, gây cảm giác hồi hộp và lo lắng. Tình trạng này sẽ khiến người uống khó ngủ, theo Eat This, Not That.