Những người nào không bao giờ được uống rượu?

Nếu bạn thuộc ít nhất một trong số những nhóm người dưới đây thì cần phải tránh xa rượu bia:

Mắc bệnh tiểu đường

Người mắc tiểu đường cần hết sức cẩn thận với rượu. Rượu có thể ảnh hưởng đến đường huyết , đặc biệt là uống khi đang đói, Eat This, Not That! dẫn lời bác sĩ người Mỹ Leann Poston.

Uống rượu khi đang đói có thể làm giảm đáng kể đường huyết và dẫn đến tình trạng hạ đường huyết nghiêm trọng. Hậu quả có thể gây hôn mê, bác sĩ Poston cho biết.

Dùng thuốc an thần, giảm đau

Nếu bạn đang uống bất kỳ loại thuốc an thần hay thuốc giảm đau nào thì hãy tránh xa rượu. Nguyên nhân do cả thuốc an thần và rượu đều có tác dụng làm chậm hoạt động não. Tác dụng cộng hưởng của 2 thứ này có thể gây hại cho cơ thể.

Trên thực tế, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Morbidity and Mortality Weekly đã phân tích dữ liệu thu thập được từ những người gặp vấn đề sức khỏe khi uống thuốc giảm đau opioid. Trong đó, 18,5% nhập viện cấp cứu khi có uống thêm rượu và 22,1% số ca tử vong do opioid cũng có liên quan đến rượu.

Dùng thuốc trị chứng nghiện rượu

Disulfiram là loại thuốc được các bác sĩ sử dụng để điều trị nghiện rượu mạn tính. Nhưng nếu uống thuốc này chung với rượu thì có thể gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng.

Những tác dụng phụ này gồm nhức đầu , nôn mửa, buồn nôn, suy nhược, rối loạn nhịp thở và nhịp tim.

Người bị hen suyễn