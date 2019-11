Những phương pháp tại gia chữa nứt gót chân

Đây là cách nhanh chóng khiến gót chân của bạn bị nứt do khô . Ngoài việc gây mất thẩm mỹ , gót chân nứt nẻ còn có thể làm bạn đau, chảy máu và khó chịu khi đi bộ. Được coi là một trong những vấn đề về chân phổ biến nhất, đây là một dấu hiệu cho thấy bạn không chú ý đầy đủ đến cơ thể mình.

Sau đây những biện pháp khắc phục tại nhà có thể điều trị và ngăn ngừa nứt gót chân, theo trang tin The Health Site.

Mật ong

Theo một nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ, mật ong có đặc tính kháng khuẩn, có thể giúp chữa lành và làm sạch các vết nứt. Nó cũng có thể giữ ẩm cho làn da của bạn, nhờ đó ngăn ngừa nứt gót chân. Mật ong có thể được sử dụng như một dạng “mặt nạ chân” qua đêm hoặc có thể được dùng để chà lên chân.

Dầu dừa

Gót chân nứt nẻ do da khô, chàm và bệnh vẩy nến có thể được điều trị bằng cách thoa dầu dừa sau khi ngâm chân vì nó giúp da bạn duy trì được độ ẩm. Dầu dừa có đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa chảy máu và nhiễm trùng do nứt gót chân, theo The Health Site.

Băng dạng lỏng

Thay vì lo lắng cả ngày rằng băng của bạn sẽ bong ra, hãy sử dụng băng lỏng, để che đi vết nứt của bạn. Đây là một loại thuốc xịt và có thể là một lựa chọn tốt để điều trị gót chân bị nứt và ngăn ngừa nhiễm trùng và nứt thêm, đặc biệt là nếu bạn dễ bị chảy máu.

Tắm muối Epsom

Ngâm chân trong nước muối Epsom chỉ trong 20 phút trong 3 tuần có thể giúp chân bạn mềm mại. Muối Epsom, còn được gọi là magiê sulfat, là một hợp chất hóa học, có thể dễ dàng đi vào da của bạn, giữ ẩm và tẩy tế bào chết cho bàn chân của bạn.

Ngoài ra, từ việc ngăn ngừa nứt gót chân, chỉ cần thêm nửa cốc muối Epsom trong nước tắm ấm, cũng có thể chấm dứt mùi hôi chân, theo The Health Site.

Nước súc miệng và giấm

Nước súc miệng của bạn có thể giúp điều trị nứt gót chân. Hầu hết các loại nước súc miệng có chứa thymol và rượu, có thể chữa nứt chân và làm dịu làn da. Nó cũng có thể chống lại nấm móng và mụn cóc ở chân. Trong khi đó, giấm có a xít nhẹ, giúp loại bỏ các tế bào da chết.

Tăng cường uống nước

Khi bạn bị nứt gót chân, đừng chỉ để ý bàn chân. Hãy lấy một bình nước và uống cạn. Theo các chuyên gia, làn da của bạn có thể mất khoảng 1 lít nước trong ngày ở vùng khí hậu khô, vì vậy việc giữ cơ thể trong tình trạng đủ nước giúp ngăn ngừa hoặc làm dịu làn da khô, nứt, theo The Health Site.